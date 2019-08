Bitonto, bar incendiato due volte: il Comune sostiene raccolta fondi

BARI - Anche il sindaco e la giunta comunale di Bitonto sostengono la raccolta fondi lanciata dai titolari del bar in piazza Marena incendiato per due volte nelle scorse settimane. Michele Abbaticchio e i suoi assessori hanno aderito alla gara di solidarietà per aiutare la giovane imprenditrice vittima dei due attentati per «sostenerne la volontà di non demordere e ripartire al più presto».

«Invito tutti quanti - è l’appello lanciato dal sindaco - a partecipare secondo le proprie possibilità alla raccolta fondi con un contributo, che, anche se fosse di modesto valore, rappresenterebbe un segnale di forte civiltà e di incondizionata condanna di ogni forma di violenza e criminalità. La solidarietà scalda i cuori di chi la riceve e di chi la manifesta, creando così - chiosa Abbaticchio - un legame capace di rendere sempre più forte e unita la nostra comunità».

Per la partecipazione alla raccolta fondi è stato attivato l'Iban IT92V3608105138217040417046.