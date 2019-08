Bari, scontro tra 2 auto sulla statale 16: due feriti e code in direzione nord

BARI - Sarebbe di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, sulla statale 16 a Bari, in direzione Foggia. Lo scontro, che ha coinvolto due auto, è avvenuto in prossimità dello svincolo per Bari-Carbonara.

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto gli uomini della polizia locale, che hanno provveduto in tempi brevi a ripristinare il regolare flusso di circolazione della tangenziale.