Bari, auto in fiamme sull'A14: coda lunga 4 km e traffico in tilt

BARI - Archiviato il Ferragosto, sono tantissimi gli italiani che in queste ore si ritrovano imbottigliati nel traffico, considerato sempre più in costante aumento. Secondo Autostrade per l’Italia si tratta di una giornata da bollino rosso, come evidenziato dalle prime colonne su tutta la A1 sin da questa mattina. Nella tarda mattinata un'auto in fiamme ha rallentato anche il traffico in autostrada, all'ingresso dell'A14 da Bari direzione nord: registrati ben quattro chilometri di coda tra Bari nord e Bitonto. Sul posto la polizia stradale per gli accertamenti del caso. Non si segnala nessun ferito.