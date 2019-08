Bari, fogna a Pane e Pomodoro: «Presto i lavori»

BARI - Ma si può mai vietare di fare il bagno per colpa della fogna a chi viene in vacanza a Bari dopo che «Lonely Planet», la rinomata guida viaggi, l'ha qualificata 5ª migliore meta europea per l'estate? E ai baresi, si può negare l'accesso alla costa sud della loro città?

La polemica è tornata d’attualità dopo la manifestazione di protesta organizzata sulla spiaggia libera comunale «Pane e Pomodoro» dal Comitato dei frequentatori del lido, i quali lamentano il sostanziale blocco del programma di lavori che elimini gli sversamenti dei liquami in quel tratto di mare dopo gli acquazzoni.

«Ho chiesto all’Acquedotto pochi giorni fa lo stato dell'arte del progetto che risolverà definitivamente i problemi della rete a monte della condotta Matteotti, quelli che ora ci costringono a vietare la balneazione a “Pane e Pomodoro” e a “Torre Quetta”. Mi hanno confermato che a dicembre parte la gara, i lavori dureranno circa tre anni dall'avvio dei cantieri».

Ad assicurarlo, dopo il sit-in, è il sindaco Antonio Decaro. «Non è con le polemiche che si raggiungono gli obiettivi, ma cercando le soluzioni ed i finanziamenti. E ora ci sono entrambi. La Conferenza di servizi si è conclusa, le nostre autorizzazioni ci sono tutte; il progetto ora è in validazione da parte di una società esterna milanese, ma i tempi sono confermati. D'altronde le polemiche vengono alimentate da chi lavorava nell'amministrazione comunale dell'epoca in cui “nacque” la spiaggia di “Pane e Pomodoro” (guidata all’epoca dall’attuale presidente dell’Acquedotto Pugliese, Simeone Di Cagno Abbrescia - n.d.r.)».

Va anche precisato che il sindaco «fissa» il termine lavori al 2023 mentre i contestatori parlano del 2026.

Le spiagge «Pane e Pomodoro» e «Torre Quetta» sono legate, alla lontana, da un simile destino: sono sorte entrambe laddove sversano a mare liquami. A «Pane e Pomodoro», in caso di acquazzoni si aprono le paratie e si scaricano a mare i liquami fognari che arrivano dalla condotta Matteotti. A Torre Quetta, gli sversamenti sono arrivati dopo la rottura dell'impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo; nel mese di luglio, si è rotto per due volte a distanza di pochi giorni.

Che cosa accade in questi casi? Lo sversamento della fogna in mare fa scattare il divieto di balneazione con un'ordinanza emessa dal sindaco. È poi l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ad eseguire i campionamenti dell'acqua e a consentire nuovamente la balneazione quando i valori inquinanti non saranno più al livello di allarme.

Proprio a luglio, in occasione dello sversamento da Torre Quetta in poi, il sindaco Decaro ha fatto la voce grossa con l’Acquedotto pugliese: «Oggi stesso – scrisse Decaro in un post su Fb del 17 luglio - ho chiesto all’Acquedotto Pugliese di fare tutto quanto è possibile per impedire ulteriori sversamenti dall'impianto di Torre del Diavolo e contemporaneamente di accelerare il progetto finanziato con 29 milioni di euro per i lavori per risolvere definitivamente i problemi della rete a monte della condotta Matteotti, che mettono in crisi l'altra spiaggia cittadina, Pane e Pomodoro».

Il progetto che il sindaco chiede di accelerare rientra in una serie di lavori che Acquedotto e Comune hanno presentato assieme a maggio con un investimento totale di 125 milioni di euro. Oltre al potenziamento dei depuratori, 20 milioni di euro sono stati stanziati proprio per i progetti di prolungamento delle condotte sottomarine per allontanare le acque depurate dalla costa. Ma soprattutto, gli interventi di Aqp puntano a risolvere il problema «condotta Matteotti». Un primo intervento di 2,3 milioni di euro è stato già realizzato, sotto la spinta dell'amministrazione comunale e con Regione e Autorità Idrica Pugliese. È servito ad eliminare le interferenze dirette di fognatura nera con il canale «Picone» in varie vie della città. «Insistemmo noi per una video ispezione in quella zona. Ma il problema comunque fu risolto in parte, con una riduzione della carica batteriologica dei liquami» spiega Decaro.

Il secondo progetto, invece, è quello dei 29 milioni di euro al quale fa riferimento il sindaco nel suo «post». Riguarda una rivisitazione più strutturata delle reti fognanti di Carrassi, Picone e Madonnella.

«Un grande lavoro necessario e definitivo».