Bari, scontro tra due auto al semaforo: un ferito grave

Un incidente fra due auto è avvenuto questa mattina intorno alle 8 a Bari, all'incrocio tra via Dante e via Manzoni. Un Fiat Fiorino e una Opel Meriva si sono scontrati nonostante il semaforo fosse regolarmente in funzione. Il conducente del Fiorino è stato soccorso dal 118 e portato al Policlinico in codice rosso. Se l'è cavata solo con lievi ferite il conducente della Meriva, un georgiano. Il semaforo è stato distrutto e nell'impatto sono stati danneggiati anche alcuni archetti parapedonali. La polizia locale si sta occupando di accertare la dinamica dello scontro.

Il conducente del Fiorino ha riportato una frattura del bacino, mentre il georgiano alla guida della Meriva, un 28enne, è già stato dimesso. Guidava con una patente falsa.