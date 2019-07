Sedici auto rubate in un mese nel Barese: arrestati 4 bitontini

BARI - Sedici furti d'auto in un mese: quattro bitontini sono stati arrestati per associazione per delinquere finalizzata ai furti di auto in diversi comuni della provincia di Bari. Avevano, secondo gli agenti della polizia, ruoli e compiti ben precisi. C'era chi pedinava la vittima, chi si occupava del furto e chi della vendita dei mezzi rubati.

Nel mirino della banda finivano essenzialmente suv - da qui il nome dato all'operazione 'crossover' - che venivano rivenduti nel Foggiano. In carcere sono così finiti Antonio Bartolomeo, di 32 anni, Michele Ruggiero di 31; ai domiciliari si trovano Nicola Carelli e Calogero Natale di 42 e 34 anni.

Le indagini si sono avvalse di pedinamenti dei quattro componenti della banda.