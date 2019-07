A Gioa del Colle torna il «Palio delle botti»: un tuffo nel Medioevo

GIOIA DEL COLLE - Oggi alle 19,30, presso il Chiostro del Palazzo Comunale, sarà ufficialmente presentato l'evento clou dell'estate gioiese, la quarta edizione del «Palio delle Botti – Trofeo Città del Primitivo» che si svolgerà nel centro storico sabato 3 e domenica 4 agosto. Insieme alla gara un variegato programma di animazione con tema medievale, costituito da spettacoli musicali, giochi dell’epoca e manifestazioni teatrali.

Una festa vera e propria che serve a sostenere il «Gioia del Colle Primitivo», un vino Doc dal colore rosso rubino e dal sapore morbido e avvolgente, la cui introduzione ad opera dei Benedettini, avvenuta nel XII secolo, è andata affermandosi nel panorama enologico nazionale ed europeo, già intorno agli anni ’60.

Sabato sera 3 agosto la manifestazione, tra spettacoli di falconeria e di «combattimenti in arme», andrà in scena il corteo storico (partenza scuola San Filippo Neri) e il palio «Piccoli spingitori crescono» (i bimbi spingeranno piccole botti da 100 litri). L'indomani 4 agosto una spettacolo medioevale nel Castello Normanno-Svevo con mercatini nel centro storico e corso Garibaldi. Verso le 21,15 si svolgerà l’attesissimo Palio delle Botti che si snoderà da piazza Plebiscito, via Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Manin, via Cavour e con l’arrivo in piazza Plebiscito. La gara di quest’anno vedrà protagoniste 9 «barrique», sempre da 225 litri, in rappresentanza di altrettante aziende, che si contenderanno l’ambito trofeo, «Il Cencio», dipinto quest’anno da nuovo un’artista e che verrà assegnato all’azienda vincitrice, che lo conserverà fino all’edizione successiva.