Cestino portarifiuti contro i maleducati con richiamo in salsa barese

BARI - Strade e marciapiedi sporchi, complice la maleducazione diffusa, ma c’è anche chi non ci sta. E allora aguzza l’ingegno, non senza dare spazio al proverbiale sarcasmo in sala barese. Come è accaduto in via Manzoni, dove alcuni negozianti stanchi di vedere usare il vaso delle piante come immondezzaio hanno pensato bene di abbinare all’alberello un cestino portarifiuti di fortuna (nella foto Luca Turi), con tanto di richiamo. Ovviamente alla barese.