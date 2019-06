Bari, tenta di rubare una Jaguar con una chiave elettronica criptata: arrestato

BARI - Tenta di rubare una Jaguar con una chiave elettronica criptata, ma viene scoperto dal proprietario: in manette 31enne di Bari. L'uomo, con l'ausilio di una chiave elettronica falsa, ha aperto la portiera di una Jaguar E-Pace, parcheggiata a bordo strada in viale Einaudi, per poi allontanarsi. Lo ha però visto il proprietario del veicolo, che ha segnalato l'accaduto alla polizia, mentre seguiva a distanza il ladro.

Sono poi intervenuti gli agenti della Sezione falchi, che hanno iniziato a inseguire il 31enne. Vistosi braccato, l'uomo ha abbandonato il mezzo e ha continuato la fuga a piedi, ma è stato subito raggiunto e bloccato. La successiva perquisizione, estesa all'abitazione dell'uomo, ha permesso il ritrovamento di diverse chiavi elettroniche clonate e un dispositivo 'Key Programmer', riproduttore di codici seriali, che hanno ulteriormente confermato gli indizi di colpevolezza a suo carico.

Il veicolo rubato è stato poi restituito al proprietario, mentre il 31enne è agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.