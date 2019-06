Bari, incendiato a Palese ex ristorante ora del Comune. L'ira del sindaco

Un incendio probabilmente di origini dolose ha seriamente danneggiato a Bari la struttura sul lungomare di Palese che ha ospitato fino a qualche tempo fa il ristorante l’Ancora. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura che era chiusa (e murata) e che a breve sarebbe stata assegnata in concessione dal Comune: infatti da pochi giorni era scaduta la procedura per l'affidamento. I piromani per entrare hanno dovuto abbattere il muro e poi appiccare l'incendio. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.

L'IRA DEL SINDACO DECARO

Sull'episodio il sindaco Decaro si indigna cn un post su Facebook: «La seconda volta siete entrati nella struttura dell'ex ristorante Ancora a Palese, nonostante gli accessi murati. Non vi siete limitati a qualche atto vandalico, gli avete dato fuoco. Guarda caso pochi giorni dopo la scadenza del bando per l'affidamento. Forse a qualcuno danno fastidio le procedure di affidamento fatte per bene, trasparenti».

