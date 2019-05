Molfetta, pitbull azzanna cane di un 59enne, e lui lo uccide a colpi di pistola: in cella

I carabinieri di Molfetta (Ba) hanno arrestato ieri mattina un 59enne del luogo, custode in un deposito di materiale edile, per aver ucciso un pitbull a colpi di pistola. L'allarme è stato lanciato intorno alle 6.30 del mattino dopo che alcuni residenti nelle zone circostanti avevano udito gli spari. Tutto è stato ricostruito grazie ai filmati di videosorveglianza: un pitbull aveva aggredito un cagnolino, e dopo averlo azzannato l'aveva lasciato sotto una pensilina, quasi senza vita. Il 59enne, proprietario del cagnolino, preso dall'ira, aveva afferrato una pistola, illegalmente detenuta, e aveva sparato tre colpi al pitbull, uccidendolo. La carcassa dell'animale era stata seppellita in un terreno adiacente e l'arma nascosta.

L'uomo non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità: ha fatto trovare l'arma ai militari, con la matricola abrasa e ancora un colpo in canna. Il veterinario accorso sul posto ha confermato la morte del pitbull e curato il cagnolino, non in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.