Bari, gioie e dolori delle urne: dai 5mila voti di Mauridonoia al tramonto dei big

La vera rivelazione è ancora una volta miss preferenze, il consigliere regionale Anita Maurodinoia (imputata in un filone di inchiesta sullo scandalo all'ex Provincia, su di lei pende una richiesta di rinvio a giudizio) che con la sua lista Sud al centro consegue un risultato che fa sbalordire: a scrutinio non ancora concluso è il consigliere comunale più suffragato con 5mila preferenze (dato in crescita), un record assoluto mai registrato.

Un vero e proprio serbatoio di consensi che fa piazza pulita anche tra alcuni candidati delle liste della stessa coalizione di centrosinistra lasciando alla porta anche figure come Nicola Acquaviva presidente uscente di municipio.

Nel centrodestra, è una débacle anche a causa di liste poco forti, figlie anche di scelte ritardate: Forza Italia è in una forbice comprese tra il 3 e il 4%, Fratelli d'Italia vede primeggiare Filippo Melchiorre e Pasquale Melchiorre, quest'ultimo a scartamento ridotto rispetto al suo potenziale di preferenze finora registrato.

Bene l'assessore uscente Carla Palone che è prima nella lista Decaro sindaco, idem per gli atri amministratori uscenti Pietro Petruzzelli e Paola Romano nei primi posti delle preferenze del Pd oltre a Francesca Bottalico (Bari bene comune). Pisicchio, dopo la delusione delle Europee dove la lista +Europa-Italia in Comune non raggiunge il quorum nazionale e viene messo a tappeto dal sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, anche a Palazzo di città viene frenato da Giuseppe Neviera che in Iniziativa democratica lo doppia nelle preferenze.

In casa Lega, fa il boom l'uscente Michele Picaro che primeggia staccando di pochi voti il collega Fabio Romito (ex candidato sindaco) e il medico Pino Viggiano.

Anche per il senatore, nonchè ex ministro, Gaetano Quagliariello, l'avventura al comune di Bari si chiude con poche centinaia di voti.

Secondo una prima ripartizione dei seggi, 23 posti vanno al centrosinistra (oltre al sindaco), due seggi ai candidati non eletti (Pasquale Di Rella e Elisabetta Pani del M5S), e altri 11 all'opposizione: 1 al primo della lista dei pentastellati e altri 10 dovrebbero andare al centrodestra: questi ultimi si dividerebbero tra Lega (4), Forza Italia (3) e Fratelli d'Italia (3). Al conteggio partecipano le liste che hanno superato lo sbarramento del 3% dei voti e allo stato nessuna lista dello sconfitto ha raggiunto tale risultato. Lo scrutinio proseguirà in nottata.

Di seguito una proiezione delle preferenze al Comune di Bari: (i dati sono in aggiornamento quindi non sono definitivi)

Pd: VACCARELLA ELISABETTA 1395, PETRUZZELLI PIETRO 1183, ROMANO PAOLA 1168, CAVONE MICHELANGELO 974, SCARAMUZZI DOMENICO 769, PAPARELLA MICAELA 747, AMORUSO NICOLA 642, BRONZINI MARCO 636, INTRONA PIERLUIGI 624

Decaro Sindaco: PALONE CARLA 836 voti, LOPRIENO NICOLA 675, LA PENNA ANNARITA 672, VISCONTI ALESSANDRO 656, SISTO LIVIO 643, GIANNUZZI FRANCESCO 537

Lega: PICARO MICHELE 1670, ROMITO FABIO SAVERIO 1386, VIGGIANO GIUSEPPE 790, MANGINELLI LAURA 455

Decaro per Bari: LACOPPOLA VITO 994, ALBENZIO PIETRO 810, ANACLERIO ALESSANDRA 779, PENNISI CRISTINA 590

M5S: DELLE FONTANE ANTONELLO 404, LELI FABIO 174

Sud al Centro: MAURODINOIA ANNA 3916, DI GIORGIO GIUSEPPE 1026, RANIERI ROMEO 890, CAMPOBASSO ORONZO

726, MARI ANGELO ANTONIO 500, SIMONE CATERINA 476, FRANCO MICHELE 433

Popolari per Bari: MAGRONE PASQUALE 585, DE MARTINO VINCENZO 491, MORETTI GIOVANNI 441, AMBRUOSO SARA 359

Bari Bene Comune: BOTTALICO FRANCESCA 525, PASCULLI EMANUELE 402, ROMITO FABRIZIO 397, CIPRIANI DANILO 355

Democratici ecologisti Progressisti per Bari: CAMPANELLI SALVATORE 592, SANNICANDRO PATRIZIA 385, PAGANO MATTEO 378

Forza Italia: CIAULA ANTONIO 378, CARRIERI GIUSEPPE 369, MARI GIUSEPPE 346

Fratelli d'Italia: MELCHIORRE FILIPPO 548, FINOCCHIO PASQUALE 481, CARADONNA MICHELE 219

Iniziativa democratica per la Puglia: NEVIERA GIUSEPPE 836, PISICCHIO ALFONSINO 427, AMORUSO MICHELE 292

Lista civica Sport Bari Di Rella sindaco: FERRI FRANCESCA 642, ZACCARO VITO MICHELE 442, PALOSCIA MICHELE 403, DE CARNE FRANCESCO SAVERIO 399

Di Rella Sindaco: LORUSSO MARIA CARMEN 495, NACCI MICHELE 228

Progetto Bari con Decaro: RUSSI ALESSANDRO 287, RUSSO FRATTASI SILVIA 281, SIMONE VITO 246

Avanti DeCaro: ACQUAVIVA NICOLA 386, ALTINI CLAUDIO 255

Idea per Bari: QUAGLIARIELLO GAETANO 246