Comune Bari, ecco gli eletti in consiglio: premio extra aiuta le civiche: Bene le donne, fuori Carrieri e lo storico Finocchio

Il dato è arrivato intorno a mezzogiorno, circa 24 ore dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio, quando l'ultima sezione delle 345 del comune di Bari ancora in fase di verifica da parte del sistema Eligendo del Viminale, è stata definitivamente «chiusa». Un via libera che ha consentito al cervellone del Ministero dell'Interno di elaborare una prima ripartizione dei seggi in consiglio comunale, anche tenendo conto della vittoria schiacciante (oltre il 66% ottenuto) dal sindaco uscente. Il referto consegnato prevede il ripescaggio di alcuni candidati in liste che non avevano superato lo sbarramento del 3% in danno di alcuni gruppi come Forza Irtalia e Fratelli d'Italia che lasciano fuori due consiglieri anziani, tra cui l'avv. Giuseppe Carrieri (recentemente trasmnito in FI) e lo storico Pasquale Finocchio

LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Alla coalizione di Decaro vanno n. 24 seggi (oltre al suo) così suddivisi: 7 al Pd, 5 alla lista Decaro sindaco, 4 alla lista Decaro per Bari, 2 a Sud al centro, 1 ciascuno alle liste Bari Bene Comune, Popolari per Bari, Democratici ecologisti, Iniziativa democratica, Progetto Bari e Avanti Decaro.

Alla coalizione del candidato Di Rella, invece, vanno 8 seggi così suddivisi: 4 alla Lega, un seggio ciascuno a Forza Italia, Fratelli d'Italia, e alle civiche Lista civica Sport per Bari e Di Rella sindaco.

Al M5S, oltre al seggio della candidata Elisabetta Pani, vanno altri due posti in consiglio.

In consiglio comunale, dunque, entrano: (i numeri sono i voti):

MAGGIORANZA

Per il Pd: VACCARELLA ELISABETTA 254), ROMANO PAOLA 2518, PETRUZZELLI PIETRO 2279, CAVONE MICHELANGELO 1509, PAPARELLA MICAELA 1469, BRONZINI MARCO 1403, SCARAMUZZI DOMENICO 1400. (primi non eletti: AMOROSO NICOLA 1259, INTRONA PIERLUIGI 120, MUOLO GIUSEPPE 1061)

Per la lista Decaro Sindaco: PALONE CARLA 1.785 voti, LA PENNA ANNARITA 1323, LOPRIENO NICOLA 1315, VISCONTI ALESSANDRO 1271, SISTO LIVIO 1242 (primi non eletti: GIANNUZZI FRANCESCO 1153, SCHIRONE CLAUDIO 1034, DE MARZO DIEGO 1015)

Decaro per Bari: LACOPPOLA VITO 2052, ALBENZIO PIETRO 1705, ANACLERIO ALESSANDRA 1538, PENNISI CRISTINA 1195 (primi non eletti: CASCELLA GIUSEPPE 1186, GRAZIOSO ROSA 1138, MARIANI ANTONIO 708)

Sud al Centro: MAURODINOIA ANNA 6234, DI GIORGIO GIUSEPPE 1706 (primi non eletti: RANIERI ROMEO 1520, CAMPOBASSO ORONZO 907, MARI ANGELO ANTONIO 859)

Bari Bene Comune: BOTTALICO FRANCESCA 1076 (primi non eletti: CIPRIANI DANILO 701, PASCULLI EMANUELE 689, ROMITO FABRIZIO 646)

Popolari per Bari: MAGRONE PASQUALE 1077 (primi non eletti: DE MARTINO VINCENZO 981, FALCO GIOVANNI 707)

Democratici ecologisti Progressisti per Bari (3,88%): CAMPANELLI SALVATORE 1124, SANNICANDRO PATRIZIA 788, PAGANO MATTEO 702, ANDRIULO ALBERTO 566, TALARICO ANDREA 534

Iniziativa democratica per la Puglia: NEVIERA GIUSEPPE 1376 (primo non eletti: PISICCHIO ALFONSINO 749)

Progetto Bari con Decaro: RUSSI ALESSANDRO 503 (prima non eletti: RUSSO FRATTASI SILVIA 503)

Avanti Decaro: ACQUAVIVA NICOLA 749 (primo non eletti: ALTINI CLAUDIO 491)

OPPOSIZIONE:

Lega: PICARO MICHELE 2248, ROMITO FABIO SAVERIO 2163, VIGGIANO GIUSEPPE 1396, MANGINELLI LAURA 728 (primo non eletti: MASSARO FRANCESCO PAOLO 452)

Forza Italia: CIAULA ANTONIO 832 (primo non eletti: CARRIERI GIUSEPPE 756)

Fratelli d'Italia: MELCHIORRE FILIPPO 1130 (primi non eletti: FINOCCHIO PASQUALE 880, CARADONNA MICHELE 508)

Lista civica Sport Bari Di Rella sindaco: FERRI FRANCESCA 1037 (primo non eletti: PALOSCIA MICHELE 793, IACOBELLIS LOREDANA 747)

Di Rella Sindaco: LORUSSO MARIA CARMEN 909 (primo non eletti: NACCI MICHELE 386)

M5S: (oltre a Elisabetta Pani) entrano DELLE FONTANE ANTONELLO 760, SIMONE ALESSANDRA PIERGIOVANNA 364

Di Rella per Bari (1,13%): DE IULIIS MASSIMO 144, PUGLIESE MASSIMILIANO 100

Idea per Bari (0,81%): QUAGLIARIELLO GAETANO 567