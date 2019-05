Bari, San Nicola e Frecce tricolori: occhio a blocchi, divieti e itinerari bus

In occasione della Festa di San Nicola e dell'air show delle Frecce Tricolori, il Comune di Bari ha diffuso le informazioni relative alle limitazione al traffico e ai percorsi dei bus.

DIVIETI DI SOSTA E LIMITAZIONI AL TRAFFICO

6 MAGGIO

1.Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazzale C. Colombo

b. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia,

antistante la sede dell’I.N.P.S.

c. piazza della Libertà

d. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari



2. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di fermata ed il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze

a. molo S. Nicola

b. piazza dell’Odegitria

c. via De’ Gironda

d. largo Albicocca

e. strada dei Gesuiti

f. strada San Marco

g. strada Santa Maria del Buonconsiglio

h. largo Annunziata



dalle ore 19.00 alle ore 22.00, al passaggio della “Rievocazione dello sbarco e

della consegna delle ossa di San Nicola”, è istituito il divieto di transito sulle seguenti

strade e piazze:

molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese,

piazza Mercantile, strada Fragigena, strada Palazzo di Città, vico dei Gesuiti, strada dei

Gesuiti, strada S. Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Marco, strada del Carmine, via

delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Arco Spirito Santo, largo Annunziata, vico

Forno S. Scolastica, strada S. Maria del Buonconsiglio, piazza S. Pietro, via Santa Teresa

delle Donne, via Pier l’Eremita, strada S. Chiara, strada Tresca, strada Dietro Tresca, strada

del Carmine, piazzetta Bisanzio e Rainaldo, piazza dell’Odegitria, strada dei Dottula, via

Ronchi, strada dei Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Casamassimi, strada S.

Sebastiano, strada Tresca Vecchia, largo Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada San

Benedetto, strada De’ Gironda (Chiesa di San Michele)



LE PROVE DELLO SPETTACOLO



3. dalle ore 22.00 del giorno 6 maggio 2019 alle ore 02.00 del giorno 7 maggio 2019 e,

comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti

strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e

via Andrea da Bari

b. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

c. piazzale IV Novembre (compresi gli ultimi tratti delle strade che adducono alla

stessa piazza.

7 MAGGIO



1. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. piazzale C. Colombo (compresa l’area antistante il varco “Capitaneria”)

f. lung.re Imp. Augusto

g. piazzale IV Novembre

h. c.so Vittorio Emanuele II

i. piazza della Libertà

j. piazza Massari

k. piazza Federico II di Svevia

l. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza

Federico II di Svevia

m. via Boemondo

n. via Palazzo dell’Intendenza

o. via B. Petrone

p. via Villari

q. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

r. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via

Piccinni

s. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

t. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

u. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

v. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso

di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

 nel tratto compreso tra via Imbriani e piazzale IV Novembre (per il senso di

marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

 area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento

di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

x. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

z. via Fiorese

aa. molo S. Nicola

bb. lung.re Di Crollalanza

cc. piazza Eroi del Mare

dd. largo G. Bruno

ee. largo Adua

ff. piazza A. Diaz

gg. via Giandomenico Petroni

hh. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia,

antistante la sede dell’I.N.P.S.

ii. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

jj. via Dalmazia

kk. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

rr. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.

ss. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno

(area sottostante il cavalcavia Garibaldi)

tt. via S. Francesco d’Assisi, tratto compreso tra piazza Massari e piazza Garibaldi;

uu. piazza Garibaldi:

 nel tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Bonazzi

 nel tratto compreso tra via Manzoni e largo Nitti Valentini

 nel tratto compreso tra via Crispi e via Manzoni



2. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. piazzale C. Colombo

f. lung.re Imp. Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra

e Fiera di San Nicola)

g. piazzale IV Novembre

h. c.so Vittorio Emanuele II

i. piazza Libertà

j. piazza Massari

k. piazza Federico II di Svevia

l. via Boemondo

m. via Palazzo dell’Intendenza

n. via B. Petrone

o. via Villari

p. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

q. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via

Piccinni

r. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

s. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni

t. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

u. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

v. via Piccinni

w. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso

di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

 nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di

marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

x. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

y. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo

z. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

aa. via Fiorese

bb. molo S. Nicola

cc. lung.re Di Crollalanza

dd. piazza Eroi del Mare

ee. largo G. Bruno

ff. largo Adua

gg. piazzale L. Giannella

hh. piazza A. Diaz:

ii. lung.re N. Sauro

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

kk. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

rr. via Lombardi

ss. via Latilla

tt. via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi

uu. via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi

vv. corso sen. A. De Tullio



LE FRECCE TRICOLORI – le prove



3. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. via Dalmazia (eccetto veicoli della Aeronautica Militare, dei residenti delle

strutture militari nonché delle Autorità autorizzati alla sosta all’interno del

Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea e della Comando Regione Carabinieri

“Puglia”); il tratto di strada compreso tra il civ.98 della via Dalmazia e

l’intersezione con via G.ppe Di Vagno dovrà prevedere la divisione in senso

longitudinale della carreggiata (utilizzando alternativamente transenne, nastro

bianco/rosso, coni mobili delineatori, ecc.) al fine di preservare la parte della

carreggiata – lato mare - riservata esclusivamente ai veicoli autorizzati che

dovranno accedere all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”

b. via Giandomenico Petroni

c. lung.re Giovine

d. lung.re Di Cagno Abbrescia

e. corso Trieste

f. via Ballestrero

g. lung.re Perotti

h. cavalcavia Garibaldi (l’accesso al sovrappasso, dal lato via Aristosseno con

direzione verso il Lungomare, sarà consentito ai soli veicoli autorizzati che

dovranno impegnare la via Dalmazia dal lato di via G.ppe Di Vagno, e accedere

esclusivamente all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”)



4. dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

doppio senso di circolazione, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza

Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal

civico 45 al civico 75)



5. dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. via S. Francesco d’Assisi;

b. piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via

Bonazzi;

Di seguito si rende noto lo svolgimento del CORTEO STORICO:

dalle ore 20.30, il percorso interessato è il seguente:

piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so

Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, arco S. Nicola,

largo Urbano II, piazza S. Nicola;

8 MAGGIO

1. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. piazzale C. Colombo (compresa l’area antistante il varco “Capitaneria”)

f. lung.re Imp. Augusto

g. piazzale IV Novembre

h. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via

De Rossi

i. piazza della Libertà

j. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II

a piazza Federico II di Svevia

k. piazza Federico II di Svevia

l. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza

Federico II di Svevia

m. via Boemondo

n. via Palazzo dell’Intendenza

o. via B. Petrone

p. via Villari

q. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

r. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via

Piccinni

s. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

t. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

u. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

v. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso

di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

 nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di

marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

 area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento

di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

x. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

z. via Fiorese

aa. molo S. Nicola

bb. lung.re Di Crollalanza

cc. piazza Eroi del Mare

dd. largo G. Bruno

ee. largo Adua

ff. piazza A. Diaz

gg. via Giandomenico Petroni

hh. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via

Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.

ii. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

jj. via Dalmazia

kk. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

rr. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.

ss. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno

(area sottostante il cavalcavia Garibaldi)

tt. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via

Caracciolo e via Oreste, eccetto bus dei pellegrini autorizzati

uu. corso sen. A. De Tullio, lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il

varco “Dogana”, eccetto bus dei pellegrini autorizzati per la sola salita e

discesa dei passeggeri



2. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. piazzale C. Colombo

f. lung.re Imp. Augusto

g. piazzale IV Novembre

h. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via

De Rossi

i. piazza della Libertà

j. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II

a piazza Federico II di Svevia

k. piazza Federico II di Svevia

l. via Boemondo

m. via Palazzo dell’Intendenza

n. via B. Petrone

o. via Villari

p. via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

q. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via

Piccinni

r. via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

s. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni

t. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

u. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

v. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi

w. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso

di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

 nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di

marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

x. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

y. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo

z. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

aa. via Fiorese

bb. molo S. Nicola

cc. lung.re Di Crollalanza

dd. piazza Eroi del Mare

ee. largo G. Bruno

ff. largo Adua

gg. piazzale L. Giannella

hh. piazza A. Diaz:

ii. lung.re N. Sauro

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

kk. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia;

ll. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

mm. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

nn. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

oo. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

pp. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

qq. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

rr. corso sen. A. De Tullio

ss. c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via

Caracciolo e via Oreste

AIR SHOW – LE FRECCE TRICOLORI

3.dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

“DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Dalmazia (eccetto veicoli della Aeronautica Militare, dei residenti delle

strutture militari nonché delle Autorità autorizzati alla sosta all’interno del

Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea e della Comando Regione Carabinieri

“Puglia”); il tratto di strada compreso tra il civ.98 della via Dalmazia e

l’intersezione con via G.ppe Di Vagno dovrà prevedere la divisione in senso

longitudinale della carreggiata (utilizzando alternativamente transenne, nastro

bianco/rosso, coni mobili delineatori, ecc.) al fine di preservare la parte della

carreggiata – lato mare - riservata esclusivamente ai veicoli autorizzati che

dovranno accedere all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”

b. via Giandomenico Petroni

c. lung.re Giovine

d. lung.re Di Cagno Abbrescia

e. corso Trieste

f. via Ballestrero

g. lung.re Perotti

h. cavalcavia Garibaldi; (l’accesso al sovrappasso, dal lato via Aristosseno con

direzione verso il Lungomare, sarà consentito ai soli veicoli autorizzati che

dovranno impegnare la via Dalmazia dal lato di via G.ppe Di Vagno, e accedere

esclusivamente all’interno del Comando Regione Carabinieri “Puglia”)

Di seguito si rende noto lo svolgimento delle seguenti processioni:



 dalle ore 6.45 sul seguente percorso:

piazza S. Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, via delle Crociate, strada del

Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza Odegitria, piazza Federico II di

Svevia, via Boemondo, attraversamento atrio interno Palazzo del Governo, piazza

Libertà, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, c.so Cavour (sino

all’altezza della fontana monumentale) e ritorno sulla stessa c.so Cavour (corsia di

marcia con direzione verso piazzale IV Novembre) sino a piazza Eroi del Mare, piazza

Eroi del Mare, lung.re A. Di Crollalanza, molo S. Nicola



 dalle ore 20.00 sul seguente percorso:

molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, via Fiorese, c.so

Cavour

(corsia lato attività commerciali), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese

9 MAGGIO



1. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

“DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. piazzale C. Colombo (compresa l’area antistante il varco “Capitaneria”)

f. lung.re Imp. Augusto

g. piazzale IV Novembre

h. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De

Rossi

i. piazza Libertà

j. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II

a piazza Federico II di Svevia

k. via Boemondo

l. via Palazzo dell’Intendenza

m. via B. Petrone

n. via Villari

o. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

p. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via

Piccinni

q. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

r. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

s. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II

t. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso

di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

 nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di

marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

 area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento

di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante

u. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

v. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo

w. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

x. via Fiorese

y. molo S. Nicola

z. lung.re Di Crollalanza

aa. piazza Eroi del Mare

bb. largo G. Bruno

cc. largo Adua

dd. piazza A. Diaz

ee. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia,

antistante la sede dell’I.N.P.S.

ff. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

gg. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli

hh. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

ii. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

jj. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

kk. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

ll. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

mm. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

nn. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

oo. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.

pp. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno

(area sottostante il cavalcavia Garibaldi)



2. dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in

Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti

strade e piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. via Palazzo di Città

e. piazzale C. Colombo

f. lung.re Imp. Augusto

g. piazzale IV Novembre

3. dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il

divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV

Novembre

b. piazza Libertà

c. via Boemondo

d. via Palazzo dell’Intendenza

e. via B. Petrone

f. via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni

g. via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni

h. via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II

i. via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Cairoli

j. c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

- nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso

di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

- nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di

marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

k. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour

l. via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo

m. via Fiorese

n. molo S. Nicola

o. lung.re Di Crollalanza

p. piazza Eroi del Mare

q. largo G. Bruno

r. largo Adua

s. piazzale L. Giannella

t. piazza A. Diaz:

u. lung.re N. Sauro

v. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

w. via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia

x. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

y. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

z. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

aa. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

bb. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia

cc. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro

dd. corso sen. A. De Tullio



VII. Il giorno 10 maggio 2019, dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e, comunque, fino a cessate

esigenze, è istituito il divieto di fermata sul lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra

via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.



Di seguito si rende noto lo svolgimento della seguente processione:

dalle ore 17.00, sul seguente percorso:

piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Fragigena, via Palazzo di Città, piazzetta

Sant’Anselmo, strada S. Marco, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve,

piazza dell’Odegitria



VIII. Il giorno 13 maggio 2019, dalle ore 17.00, relativamente al passaggio della

processione, e comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sul

seguente percorso:

piazza dell’Odegitria, piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno, corso

sen. A. De Tullio, Capitaneria di Porto (Celebrazione Eucaristica), strada Discesa

Porto Nuovo, piazza S. Pietro, via Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile,

via Pier l’Eremita, strada S. Chiara, via Ruggiero il Normanno, piazza Federico II di

Svevia, piazza Odegitria, Arco della Neve, via Tancredi, strada del Carmine, via delle

Crociate, piazzetta 62 Marinai, Arco Angioino, piazza S. Nicola.

VIABILITA' E AUTOBUS

6 MAGGIO



Il giorno lunedì 06 maggio 2019, dalle ore 22.00 alle ore 02.00 di martedì 07 maggio, i bus delle

linee 2/,22,27,42,50, navette “A”, “B”, “AB” dovranno effettuare le seguenti variazione di percorso:

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in corso Cavour proseguire per via Piccinni, p.zza

Garibaldi, via Bonazzi, c.so V.Veneto con ripresa percorso ordinario.

 Direzione Via Conenna: giunti in corso V.Veneto, svoltare in via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lung. Di Crollalanza

con ripresa del percorso ordinario.

LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, proseguire per p.zza Garibaldi, via

Bonazzi, c.so V.Veneto con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: giunti in Lung. Di Crollalanza, via Piccinni, p.zza Garibaldi,

via Bonazzi, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lung. Di Crollalanza

con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 50

 In partenza da Piazza Moro: giunti in via Piccinni, proseguire per piazza Garibaldi, via

Bonazzi, c.so V.Veneto, corso De Tullio, Interno Porto, corso De Tullio, corso V. Veneto,

via Brigata Regina, c.so Mazzini, via Crispi, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via

Q. Sella, con ripresa del pecorso ordinario.



NAVETTA “A”

 In partenza da P&R FBN/Quasimodo: giunti su Lung. Imperatore Augusto, proseguire

per corso Cavour, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto, con ripresa

del percorso ordinario.

NAVETTA “B”

 In partenza da P&R Pane e Pomodoro (capolinea provvisorio): giunti in Lung. Di

Crollalanza, via Piccinni, p.zza Garibaldi (intero perimetro), corso Vittorio Emanuele, via

Q.no Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lung. Di Crollalanza con ripresa del percorso

ordinario.

NAVETTA “AB”

 In partenza da P&R FBN/Quasimodo: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza

Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lung. Di

Crollalanza, Lung. N. Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, Park & Ride Pane e Pomodoro,

corso Trieste, Lung. N. Sauro, Lung. Di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via

Bonazzi, corso V. Veneto, con ripresa del percorso ordinario.

Per tutte le variazioni, si rammenta l’obbligo di effettuare tutte le fermate esistenti lungo il percorso.

7 MAGGIO

IL CORTEO STORICO



 Variazione di percorso linee: 1,2,2/,4,10,12,14,22,25,27,42,50 e graf. 232S.

 Variazione di percorso e/o orari delle NAVETTE “A”, “B” “C” e “E”.

 Ulteriori variazioni dalle ore 14.00 alle 18.00 durante le prove delle “Frecce Tricolore” per

le linee 2, 2/, 10, 12, 14, 42 e navetta “B”.

 Soppressione Navette “AB” (surrogata dalle navette “A” e “B”) e “CMM”.

 Posticipo delle ultime partenze alle ore 24.00 delle linee 1,2,2/,3,4,6,7,10,11, 11/,12/, 13, 19,

20, 21, 22, 27, 53.

 Doppio senso di circolazione sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini

e via F. Crispi (dal civ. 45 al 75) dalle ore 17.00 fino al termine delle esigenze.

LINEA 1

 Direzione S.Spirito: percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in p.zza Garibaldi dovranno proseguire per via Piccinni, via

Q.no Sella, c.so Italia e p.zza Moro.

LINEA 2

 Direzione C.S. Polivalente : giunti a p.zza L. di Savoia i bus dovranno proseguire in via

Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso

ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di

Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario

 Direzione Piscine Comunali: … giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via

Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario.

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli dovranno proseguire per via P.ro Petroni,

via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni,

p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.Regina, c.so V.Veneto

con ripresa percorso ordinario.

 Direzione Via Conenna: giunti in c.so V.Veneto, svoltare in via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

via Piccinni, via Q. Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro

Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cav. Garibaldi ripresa del percorso

ordinario.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione Via Conenna: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di

Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario.

 Direzione Piscine Comunali:giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via

Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli, via P.ro Petroni, via

Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza

Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.Regina, c.so V.Veneto con

ripresa percorso ordinario.

LINEA 4

 Direzione p.zza Moro: giunti in via Cognetti devono svoltare a sinistra per c.so Cavour con

ripresa del percorso ordinario.

 Direzione Ceglie: percorso ordinario.

LINEA 10

 Direzione p.co Domingo: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via

Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via dei Mille, via Capruzzi, via Oberdan, via

Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.co Domingo: giunti in via Peucetia, proseguire per via Apulia, via Oberdan, via

Capruzzi, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 Direzione Torre a Mare: p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via

Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi),

c.so Trieste con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino,

via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus effettueranno identico percorso della linea 12 barrato, sia in andata che in ritorno, nel tratto

compreso tra Baia San Giorno e piazza Moro.

LINEA 14

 direzione Bosch zona industriale: percorso ordinario;

 direzione C.S. Polivalente: giunti a P.zza Luigi di Savoia dovranno proseguire per via

Carulli, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, ripresa percorso

ordinario.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli, proseguire per il sottovia L. di Savoia, via

Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia ripresa del percorso ordinario

 Direzione Bosch zona industriale: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via

Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario.



LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, p.zza Garibaldi, v. Crispi, v. De

Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, ripresa dei percorsi ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

via Piccinni, via Q.no Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 25

La corsa delle 14.15 in partenza da via degli Oleandri Z.I. giunti in via Peucetia, i bus dovranno

proseguire in via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via

Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A.

da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via

B.Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

via Piccinni, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via

P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il

ponte Garibaldi) c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, C.so Trieste, P&R

Pane e Pomodoro.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus dovranno effettuare i percorsi di cui sopra limitati a Piazza Moro.

LINEA 50

In Partenza da Piazza Moro: giunti in via Piccinni, proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via

De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto,

Varco delle Vittorie, c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella, c.so

Italia, p.zza Moro

PERCORSI SCOLASTICI Graf. 232S

La corsa delle ore 7.00 giunta in p.zza Garibaldi, svoltare in via Piccinni, via Q.no Sella, c.so

Italia, p.zza Moro, via Carulli con ripresa del percorso ordinario.

Le corse delle ore 13.10 e 14.20 in partenza da viale Einaudi, giunte al sottovia di p.zza L. di

Savoia, svoltare a sinistra per via Carulli, via Melo, p.zza Moro, via A. da Bari, via Piccinni con

ripresa del percorso ordinario.



VARIAZIONE PERCORSO E/O ORARI DELLE NAVETTE “A”, “B” “C” e “E”

- NAVETTA “A” da inizio servizio alle ore 17.00 e dalle ore 24.00 alle ore 2.00 (ultima

partenza) e comunque fino al termine delle esigenze di servizio:

In partenza da P&R FBN/Quasimodo: i bus dovranno proseguire per c.so V. Veneto, via Pizzoli,

effettuare l’intero perimetro di p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.

Regina

Al Completamento della capacità dell’area di sosta FBN e comunque fino al termine del servizio,

su disposizione del Centro Operativo e/o Graduati, la navetta “A” effettuerà il percorso prolungato

fino alle Piscine Comunali lungo le seguenti strade: giunto in via B. Regina proseguirà per c.so

V.Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, inversione e ritorno in via Portoghese,

viale Orlando, c.so V.Veneto, P&R FBN.

- NAVETTA “A” dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine delle esigenze

di servizio:

In partenza da PFBN/Quasimodo: i bus dovranno proseguire per c.so V. Veneto, via Pizzoli,

a destra per via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V. Veneto, P&R FBN.

Al Completamento della capacità dell’area di sosta FBN, su disposizione del Centro Operativo e/o

Graduati, la navetta “A” effettuerà il percorso prolungato fino alle Piscine Comunali lungo le

seguenti strade: giunto in via B. Regina proseguirà per c.so V.Veneto, viale Orlando, via

Portoghese, via di Maratona, inversione e ritorno in via Portoghese, viale Orlando, c.so V.Veneto,

PFBN.

- NAVETTA “B” Circolare da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque

fino al termine delle esigenze di servizio:

In partenza da via Cognetti: (Capolinea provvisorio), c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni,

via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), c.so Trieste, via Caduti del 28

Luglio, via Ballestrero, P&R Pane e Pomodoro. c.so Trieste, a sinistra per via Di Vagno, c.so

Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus non effettueranno servizio, il Personale deve prendere disposizioni dal graduato in servizio

esterno per la sosta degli autobus.

Si evidenzia che, nelle ore interessate, gli operatori di esercizio dovranno ricevere le

disposizioni dai Coordinatori e dagli addetti esterni, per effettuare la sosta al P&R di Pane e

Pomodoro o in Piazza Moro.

- NAVETTA “C” da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine

delle esigenze di servizio:

In partenza PR Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità

d’Italia, p.zza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale

Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza,

PR Largo 2 Giugno.

- NAVETTA “E” ultima partenza alle ore 02.00

Si rammenta l’obbligo di effettuare tutte le fermate esistenti lungo il percorso.

Il personale dovrà prestare particolare attenzione a prendere visione dei nuovi grafici.

Saranno istituite tre fermate provvisorie, rispettivamente in via Cognetti (lato Petruzzelli), via Di

Vagno (lato ist. Santarella) e via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto.

8 MAGGIO

SAN NICOLA – PROCESSIONI – FRECCE TRICOLORI



 Variazione di percorso delle linee: 1,2,2/,4,10,12,14,22,27, 42 e 50.

 Variazione di percorso e/o orari delle NAVETTE “A”, “B” “C” e “E”.

 Ulteriori variazioni dalle ore 14.00 alle 18.00 durante l’esibizione delle “Frecce Tricolore”

per le linee 2, 2/, 10, 12,14, 42 e navetta “B”.

 Soppressione Navetta “AB” (surrogata dalle navette “A” e “B”) e “CMM”

 Posticipo delle ultime partenze alle ore 24.00 delle linee 1,2,2/,3,4,6,7,10,11, 11/,12/, 13, 19,

20, 21, 22, 27, 53.

 Servizio navetta Marisabella (interno Porto).



LINEA 1

 Direzione S.Spirito: percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in p.zza Garibaldi dovranno proseguire per corso Vittorio

Emanuele, via Q.no Sella, c.so Italia e p.zza Moro.

LINEA 2

 Direzione C.S. Polivalente: giunti a p.zza L. di Savoia i bus dovranno proseguire in via

Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi ripresa del percorso ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i bus

dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di

Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via Apulia,

via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario.

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli dovranno proseguire per via P.ro Petroni,

via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni,

p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.Regina, c.so V.Veneto

con ripresa percorso ordinario.

 Direzione Via Conenna: giunti in corso V.Veneto, dovranno svoltare in via Pizzoli, p.zza

Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via

Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia

Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i bus

dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione Via Conenna: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di

Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via Apulia,

via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso variato

precedentemente indicato.

LINEA 4

 Direzione p.zza Moro: giunti in via Cognetti svoltare a sinistra per c.so Cavour con ripresa

del percorso ordinario.

 Direzione Ceglie: percorso ordinario.

LINEA 10

 Direzione p.co Domingo: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via

Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i bus

dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via dei Mille, via Capruzzi, via Oberdan, via

Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.co Domingo: giunti in via Peucetia, proseguire per via Apulia, via Oberdan, via

Capruzzi, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 Direzione Torre a Mare: p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via

Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi),

c.so Trieste con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via

Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore”

i bus effettueranno identico percorso della linea 12 barrato, sia in andata che in ritorno, nel

tratto compreso tra Baia San Giorno e piazza Moro.

LINEA 14

 direzione Bosch zona industriale: percorso ordinario;

 direzione C.S. Polivalente: giunti a P.zza Luigi di Savoia dovranno proseguire per via

Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, ripresa percorso ordinario.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i

bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di

Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso

ordinario

 Direzione Bosch zona industriale:: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire in via

Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso

ordinario.

LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, proseguire per p.zza Garibaldi, v. Crispi,

v. De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, con ripresa dei percorsi

ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 25

La corsa delle 14.15 in partenza da via degli Oleandri Z.I. giunti in via Peucetia, i bus dovranno

proseguire in via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via

Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A.

da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via

B.Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via

Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione

sotto il ponte Garibaldi) c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, C.so Trieste,

P&R Pane e Pomodoro.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore”

i bus dovranno effettuare i percorsi di cui sopra limitati a Piazza Moro.

LINEA 50

In Partenza da Piazza Moro: giunti in via Piccinni, proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via

De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto,

Varco delle Vittorie, c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no

Sella, c.so Italia, p.zza Moro

Per tutte le variazioni, si rammenta l’obbligo di effettuare tutte le fermate esistenti lungo il percorso.



VARIAZIONE PERCORSO E/O ORARI DELLE NAVETTE “A”, “B” “C” e “E”

- NAVETTA “A” da inizio servizio alle ore 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al

termine delle esigenze di servizio:

In partenza da P&R FBN/Quasimodo: i bus dovranno proseguire per c.so V. Veneto, via Pizzoli,

effettuare l’intero perimetro di p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.

Regina Al Completamento della capacità dell’area di sosta FBN e comunque fino al termine del

servizio, su disposizione del Centro Operativo e/o Graduati, la navetta “A” effettuerà il percorso

prolungato fino alle Piscine Comunali lungo le seguenti strade: giunto in via B. Regina proseguirà

per c.so V.Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, inversione e ritorno in via

Portoghese, viale Orlando, c.so V.Veneto, P&R FBN.

- NAVETTA “B” Circolare da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque

fino al termine delle esigenze di servizio:

In partenza da via Cognetti: (Capolinea provvisorio), c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via

Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio,

via Ballestrero, P&R Pane e Pomodoro. c.so Trieste, a sinistra per via Di Vagno, c.so Sonnino, via

Carulli, via De Giosa, via Cognetti.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle prove delle “Frecce Tricolore” i bus

non effettueranno servizio, il Personale deve prendere disposizioni dal graduato in servizio esterno

per la sosta degli autobus.

Si evidenzia che, nelle ore interessate, gli operatori di esercizio dovranno ricevere le disposizioni

dai Coordinatori e dagli addetti esterni, per effettuare la sosta al P&R di Pane e Pomodoro o in

Piazza Moro.

- NAVETTA “C” da inizio servizio alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al

termine delle esigenze di servizio:

In partenza P&R Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità

d’Italia, p.zza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale

Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza,

PR Largo 2 Giugno.

- NAVETTA “E” ultima partenza alle ore 02.00

- SERVIZIO NAVETTA MARISABELLA (CAMBIO TURNO INTERNO PORTO)

Dalle ore 02.30 alle 00.45 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze sarà attiva

una navetta di collegamento tra l’ansa di Marisabella ed il varco Dogana, con percorso interno

Porto, con servizio continuo e comunque secondo esigenze.

Il personale dovrà prestare particolare attenzione a prendere visione dei nuovi grafici.

Saranno istituite tre fermate provvisorie, rispettivamente in via Cognetti (lato Petruzzelli), via Di

Vagno (lato ist. Santarella) e via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto.

9 MAGGIO

LA FESTA DEI BARESI



 Variazione di percorso linee: 1,2,2/,4,10,12,14,22,27,42,50.

 Variazione di percorso e/o orari delle NAVETTE “A”, “B” “C” e “E”.

 Soppressione Navette “AB” (surrogata dalle navette “A” e “B”) e “CMM”.

 Posticipo delle ultime partenze alle ore 24.00 delle linee 1,2,2/,3,4,6,7,10,11, 11/,12/, 13, 19,

20, 21, 22, 27, 53.

In occasione dei festeggiamenti in onore di S.Nicola ed in seguito all’Ordinanza della Ripartizione

Polizia Municipale e Protezione Civile, n° 2019/00777-2019/220/00185 del 30 aprile 2019, il

giorno giovedì 09 maggio 2019, dalle ore 16.00 a fine servizio, i bus delle linee

1,2,2/,4,10,12,14,22,27,42, 50 e le navette dei Park&Ride “B” e “C”, e da inizio a fine servizio

la navetta del Park&Ride “A” dovranno effettuare le seguenti variazione di percorso:

LINEA 1

 Direzione S.Spirito: percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in p.zza Garibaldi proseguire per corso Vittorio Emanuele,

via Q.no Sella, c.so Italia e p.zza Moro.

LINEA 2

 Direzione C.S. Polivalente: giunti a p.zza L. di Savoia proseguire in via Carulli, via G.co

Petroni, via Dalmazia, cav. Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

LINEA 2/

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli proseguire per via P.ro Petroni, via Melo,

via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, p.zza

Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B.Regina, c.so V.Veneto con

ripresa percorso ordinario.

 Direzione Via Conenna: giunti in corso V.Veneto, svoltare in via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via

Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con

ripresa del percorso ordinario.

LINEA 4

 Direzione p.zza Moro: giunti in via Cognetti svoltare a sinistra per c.so Cavour con ripresa

del percorso ordinario.

 Direzione Ceglie: percorso ordinario.

LINEA 10

 Direzione p.co Domingo: percorso ordinario.

 Direzione C.S. Polivalente: giunti in sottovia L. di Savoia, via Carulli, via G.co Petroni, via

Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

 Direzione Torre a Mare: p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via

Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi),

c.so Trieste con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione p.zza Moro: giunti in c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino,

via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro

LINEA 14

 direzione Bosch zona industriale: percorso ordinario;

 direzione C.S. Polivalente: giunti a P.zza L. di Savoia proseguire per via Carulli, via

Giandomenico Petroni, via Dalmazia, cav. Garibaldi, ripresa percorso ordinario.

LINEE 22 e 27

 Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, proseguire per p.zza Garibaldi, v.

Crispi, v. De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, ripresa dei percorsi

ordinari.

 Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vitt. Emanuele, via Q.no Sella, ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 42

 Direzione Piscine Comunali: c.so Trieste, proseguire per via Di Vagno, c.so Sonnino, via

Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, p.zza Moro, via De Cesare, via A.

da Bari, via Piccinni, p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via

B.Regina, c.so V. Veneto con ripresa del percorso ordinario.

 Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi,

corso Vittorio Emanuele, via Q.no Sella, c.so Italia, p.zza Moro, via Caduti di via Fani, via

Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione

sotto il ponte Garibaldi) c.so Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, C.so Trieste,

PR Pane e Pomodoro.

LINEA 50

In Partenza da Piazza Moro: giunti in via Piccinni, proseguire per piazza Garibaldi, via Crispi, via

De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, c.so V.Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto,

Varco delle Vittorie, c.so V. Veneto, via Pizzoli, p.zza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q.no

Sella, c.so Italia, p.zza Moro.



VARIAZIONE PERCORSO E/O ORARI DELLE NAVETTE “A”, “B” “C” e “E”

- NAVETTA “A” da inizio servizio alle ore 16.00

In partenza da P&R FBN/Quasimodo: i bus giunti in c.so V. Veneto, devono proseguire per

piazza Massari, a destra per c.so Vittorio Emanuele, a sinistra per via Q. Sella, via Piccinni, c.so

Cavour, (inversione Camera di Commercio) c.so Vittorio Emanuele con ripresa del percorso

ordinario. Al Completamento della capacità dell’area di sosta FBN, su disposizione del Centro

Operativo e/o Graduati, la navetta “A” effettuerà il percorso prolungato fino alle Piscine

Comunali lungo le seguenti strade: giunti in c.so V. Veneto, dovranno proseguire per viale

Orlando, via Portoghese, via di Maratona, inversione e ritorno in via Portoghese, viale Orlando,

c.so V. Veneto, P&R FBN.

- NAVETTA “A” dalle ore 16.00 alle ore 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al

termine delle esigenze di servizio:

In partenza da P&R FBN/Quasimodo: proseguire per c.so V. Veneto, via Pizzoli, effettuare

intero perimetro di p.zza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, c.so Mazzini, via B. Regina, c.so

V. Veneto, P&R FBN. Al Completamento della capacità dell’area di sosta FBN e comunque fino

al termine del servizio, su disposizione del Centro Operativo e/o Graduati, la navetta “A”

effettuerà il percorso prolungato fino alle Piscine Comunali lungo le seguenti strade: giunto in

via B. Regina proseguirà per c.so V.Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona,

inversione e ritorno in via Portoghese, viale Orlando, c.so V.Veneto, P&R FBN.

- NAVETTA “B” Circolare dalle ore 16.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al

termine delle esigenze di servizio:

In partenza da via Cognetti: (Capolinea provvisorio): c.so Cavour, via Carulli, via G.co Petroni,

via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), c.so Trieste, via Caduti del 28

Luglio, via Ballestrero, P&R Pane e Pomodoro. c.so Trieste, a sinistra per via Di Vagno, c.so

Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti.

- NAVETTA “C” dalle ore 16.00 alle 2.00 (ultima partenza) e comunque fino al termine

delle esigenze di servizio:

In partenza P&R Largo 2 Giugno: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità

d’Italia, p.zza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale

Unità d’Italia, viale della Repubblica, viale della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza,

P&R Largo 2 Giugno.

- NAVETTA “E” ultima partenza alle ore 02.00

Per tutte le variazioni, si rammenta l’obbligo di effettuare tutte le fermate esistenti lungo il percorso.

Saranno istituite tre fermate provvisorie, rispettivamente in via Cognetti (lato Petruzzelli), via Di

Vagno (lato ist. Santarella) e via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto.