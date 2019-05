Bari, il video saluto dei piloti delle Frecce: «Occhi al cielo, vi aspettiamo»

BARI - Le Frecce Tricolori salutano Bari, San Nicola e i baresi e lo fanno con un videospot per invitare turisti e no ad ammirare lo spettacolo dell'Air Show in programma il prossimo 8 maggio sul Lungomare di Bari. Eccoli, guidati dal Maggiore Farina, anche lui pugliese doc, mentre salutano la cittadinanza e invitano tutti a tenere il naso all’insu.