Conversano, si vaccinano per tutelare la compagna di classe, Emiliano: «grazie»

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato oggi i 25 alunni della prima classe di un liceo scientifico di Conversano che si sono vaccinati in blocco per proteggere una loro compagna immunodepressa, che da anni combatte contro una grave malattia, dal rischio di infezione da virus influenzale. Il gesto degli studenti - sottolinea la Regione in una nota - ha consentito alla loro compagna di poter tornare a frequentare la scuola.

Incontrando oggi gli alunni nel liceo, Emiliano ha detto loro: «Sono venuto a dirvi grazie a nome di tutta la Regione Puglia, 4.100.000 persone che in qualche modo rappresento, perché con un gesto, e senza troppe smancerie, avete fatto una cosa grande». «Ci sono altre persone - ha proseguito - che hanno forse bisogno della stessa energia che voi avete messo in quel gesto e quindi io adesso mi aspetto moltissimo da voi. Nel senso che mi piacerebbe che questa forza fosse utilizzata anche fuori dal contesto della scuola».

Una studentessa, alla fine dell’incontro, evidenzia la nota della Regione, ha detto a Emiliano che «per noi è stato un gesto naturale, lo abbiamo fatto col cuore».