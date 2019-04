Elezioni amministrative a Bari, ecco i 6 candidati in corsa per il Comune

BARI - Bari va alle urne per decidere il suo nuovo sindaco: ecco i nomi dei sei candidati in corsa per il Comune. La data scelta per le elezioni nel capoluogo pugliese è il 26 maggio. L’eventuale ballottaggio si terrà di conseguenza domenica 9 giugno.

I CANDIDATI SINDACI

Al momento sono sei i candidati ufficiali in queste elezioni amministrative di Bari.

Antonio Decaro - Partito Democratico, Decaro per Bari, Decaro Sindaco, Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Unione di Centro Bari, Bari Bene Comune, Articolo 1, Italia in Comune, Progetto Bari, Avanti Decaro

Pasquale Di Rella - Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Di Rella per Bari, Di Rella Sindaco, Idea, Direzione Italia, Io Sud, Sport Bari, Nuovo Psi, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano, Movimento Riprendiamoci il Futuro

Elisabetta Pani - Movimento 5 Stelle

Sabino De Razza - Baricittàperta

Irma Melini - Irma Melini x Bari

Francesco Corallo - Partito Pensionati e Invalidi»



L’attuale sindaco di Bari Antonio Decaro ha da tempo annunciato che correrà per un secondo mandato. Il centrosinistra così ha il suo candidato, che sarà sostenuto da ben undici liste.

Ecco le liste a sostegno di Decaro: Partito Democratico, Decaro per Bari, Decaro Sindaco, Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Unione di Centro Bari, Bari Bene Comune, Articolo 1, Italia in Comune, Progetto Bari e Avanti Decaro.

Venti donne su 36 candidati in lista. È invece l’inconsueta scelta compiuta da Iniziativa Democratica, che sostiene la ricandidatura del sindaco Antonio Decaro il 26 maggio alle elezioni comunali di Bari.

«Una squadra competente con tanti volti nuovi che vogliono davvero dare il proprio contributo per proseguire nella giusta direzione amministrativa», spiega il capolista di Iniziativa Democratica, Alfonso Pisicchio. Sono rappresentanti della società civile, professionisti in ambito medico e legale, giovani. «Sono davvero soddisfatto - sottolinea - perché presenteremo alla città una proposta elettorale seria grazie a donne e uomini che metteranno a disposizione le proprie competenze per il bene comune».

La sinistra invece correrà staccata con il progetto Baricittàperta, candidato il sindacalista Sabino De Razza, che dovrebbe unire un ampio fronte formato da Rifondazione Comunista, Giovani Comunisti, Potere al Popolo, Risorgimento Socialista, Azione Civile, Partito Comunista, Siamo e il Comitato Municipi Bari

Nel centrodestra invece il candidato è stato scelto tramite le primarie che si sono tenute il 24 febbraio. In corsa c’erano Filippo Melchiorre in quota Fratelli d’Italia e supportato anche da Direzione Italia-Noi con l’Italia e il Popolo della Famiglia, il leghista Fabio Romito e l’ex PD ed ex presidente del Consiglio Comunale Pasquale Di Rella che è sostenuto da Forza Italia.

Alla fine ad avere la meglio è stato Pasquale Di Rella con il 51% delle preferenze, staccando Romuto (29%) e Melchiorre (19%). Ottimo il numero di cittadini che hanno votato a queste primarie, quasi 14mila, con la coalizione a sostegno del candidato che avrà il supporto di ben quattordici liste.

Aspettando di sapere se da Roma arriverà il via libera ad alleanze con liste prettamente civiche, il Movimento 5 Stelle ha scelto come propria candidata la musicista Elisabetta Pani.

Ha invece annunciato la sua candidatura come indipendente Irma Melini, ex Forza Italia, che si presenta come candidata indipendente con la lista civica Irma Melini x Bari e per il Partito Pensionati e Invalidi ha annunciato la sua candidatura Francesco Corallo.

I SONDAGGI