Bari, controlli polizia vicino stazione e ateneo: 1 denuncia

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e dell'Ufficio Immigrazione, insieme alle unità Cinofile Antidroga e ad agenti della polizia Locale hanno nuovamente svolto controlli straordinari a Bari, in piazza Moro e in piazza Umberto I, vicino all'Ateneo. Venti cittadini extracomunitari sono stati identificati, in regola, mentre un giovane marocchino con precedenti è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e due persone sono state segnalate per uso personale di sostanza stupefacente, perché trovate con piccole dosi di marijuana.