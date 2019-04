Nei pub di Bari vecchia con il taxi collettivo con tariffe fisse da 10-12 euro

BARI - Il nome del progetto racchiude il senso dell’iniziativa: «Taxi centro storico». Questa estate i giovani, come pure le famiglie e gli adulti che frequentano i locali della città vecchia, avranno la possibilità di spostarsi dai quartieri periferici in tutta sicurezza, chiamando a costi fissi il taxi che diventa collettivo: l’importo della corsa potrà essere diviso tra gli occupanti dell’auto.

C’è dell’altro. Sempre con l’obiettivo di rilanciare la movida dei vicoli che trasudano storia e tradizione e delle piazze circondate dai monumenti, i clienti dei pub, delle birrerie e dei ristoranti avranno diritto ad un coupon per ottenere lo sconto del 10% sulla consumazione in tutti quei locali commerciali che andranno a sottoscrivere la convenzione.

È più di una intenzione. Una riunione operativa fra la cooperativa dei tassisti e l’associazione dei commercianti e dei ristoratori della città vecchia, finalizzata a valutare gli ultimi dettagli in vista della firma del protocollo intesa che sarà messo a punto nei prossimi giorni, alla quale ha preso parte l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, si è svolta ieri mattina.

Spiega l’assessore: «In vista della bella stagione abbiamo messo a sistema un progetto a cui stiamo lavorando da molti mesi. Il taxi collettivo è un servizio che ha diversi vantaggi sia per i cittadini, sia per gli operatori economici. È innanzitutto un servizio di trasporto sicuro soprattutto per i più giovani, è conveniente per le famiglie ed è un’occasione per le attività commerciali che potranno beneficiare dell’arrivo di più persone che, senza lo stress di trovare parcheggio, potranno scegliere il centro per trascorrere le serate».

La filosofia è questa: ridurre l’afflusso di automobili e snellire il traffico fa rima con una città a misura di pedoni. Continua Carla Palone: «L’aria non sarà satura di smog causato dai gas di scarico. Tutti potranno chiamare il taxi collettivo, anche i turisti. Questo protocollo è il risultato dell’incontro fra più esigenze, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, uniti per raggiungere un traguardo comune. L’accordo è il frutto della collaborazione intrapresa in questi anni con gli operatori commerciali che hanno sposato i programmi dell’amministrazione: valorizzare lo spazio pubblico come luogo di incontro, di conoscenza e come volano dell’economia cittadina».

Le tariffe ridotte sono standard e oscillano fra i 10 e i 12 euro. Predefiniti pure i punti di raccolta: si parte e si rientra a 10 euro da via Caldarola, dallo spiazzo di fronte alla chiesa di San Sabino, dalla Fiera del Levante; il costo sale a 12 euro se la fermata è in via Bovio vicino al palazzetto dello sport, in viale della Resistenza oppure in viale Gandhi. I passeggeri saranno lasciati e ripresi in corso Vittorio Emanuele e in piazza Federico II di Svevia.

I prezzi si riferiscono alla singola tratta: ognuno potrà scegliere se prendere il taxi solo per l’andata, solo per il ritorno oppure per entrambi i percorsi, in quest’ultimo caso pagando il doppio.

Per tradurre nei fatti l’intesa, il Comune si impegna a posizionare un’apposita segnaletica orizzontale e verticale per segnalare i punti di raccolta e a pubblicizzare l’iniziativa, e i tassisti a garantire il servizio tutti i giorni dell’anno, sabato e domenica inclusi, senza fare soste intermedie. Saranno infine gli stessi tassisti a rilasciare il coupon a ogni singolo passeggero, che vale come sconto sulla consumazione nei locali che esporranno la locandina di adesione al progetto.