Monopoli, patate e piselli sequestrati a commerciante abusivo: in beneficenza a mensa

BARI - Sulle tavole della mensa sociale di Monopoli i commensali potrebbero trovare come primo una calda pasta e piselli, per secondo una gustosa frittata di carciofi, delle patatine fritte per contorno e, per finire, una rinfrescante insalata di cetrioli e un sorbetto al limone. A donarli, a seguito di un sequestro amministrativo, è stato un inconsapevole commerciante abusivo, sorpreso dalla Polizia Locale di Monopoli a vendere la merce a bordo della sua auto, in una strada del Borgo Murattiano. All'uomo è stata comminata anche una sanzione amministrativa di cinquemila euro.

In tutto le casse di ortaggi sequestrate (limoni, cetrioli, carciofi, patate novelle, piselli e zucchine) sono state 10 per un peso di circa 50 chili di merce, donate poi alla mensa sociale a seguito della relativa confisca.

L’attività del nucleo annonario, tuttavia, era già incominciata tra i banchi del mercato settimanale con il fermo di un cittadino sospetto, che i commercianti avevano indicato come poco raccomandabile e autore di furti in altri mercati della provincia. L'uomo, di nazionalità rumena, era già arrestato lo scorso 4 aprile a Fasano per il furto di un cellulare proprio all’interno del mercato settimanale che si tiene nella cittadina brindisina.

Nel corso dell’ultima settimana, oltre agli ortaggi, la Polizia locale di Monopoli, intensificando l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale, ha sequestrato, inoltre, una ventina di chili di fiori, in particolare gerbere e ranuncoli, venduti abusivamente nei pressi dell’ospedale San Giacomo; anche in questo caso, oltre alla sanzione di 5mila euro si è proceduto al sequestro della merce.