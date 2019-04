Da Gioia a Bergamo, volo speciale dell'Aeronautica per salvare 40enne

BARI - Un velivolo del 31° Stormo di Ciampino si è alzato in volo da Gioia del Colle per un trasporto sanitario urgente per salvare una donna di 40 anni in gravissime condizioni, ricoverata nell'ospedale I.R.C.C.S. Saverio De Bellis Di Castellana Grotte (Ba). La paziente doveva essere trasportata al Policlinico San Marco Di Zingonia, a Bergamo. Dopo la corsa in ambulanza verso la base aerea di Gioia del Colle, il velivolo, un Falcon 900 ha preso il volo alla volta di Bergamo.

Le richieste di trasporto urgente, come accade sempre in questi casi, sono pervenute dalle Prefetture di riferimento delle strutture ospedaliere che tenevano in cura i pazienti alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.