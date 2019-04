Zampina gratis a Pasquetta, Sammichele prepara la festa

BARI - La primavera giunge a pasquetta con il profumo della zampina. Si chiama «Pasquetta e zampina» ed è alla sua seconda edizione dopo l’exploit del 2018.

Per il secondo anno consecutivo quindi, nel giorno di pasquetta, lunedì 22 aprile, il centro cittadino di Sammichele si trasforma in un mega barbecue a cielo aperto per offrire una esperienza fuori porta all’insegna del buon cibo e del divertimento. Il tutto gratuitamente e offerto dal Comune.

Musica, sport, animazione, gonfiabili, mostre, visite guidate, mercatini, escursioni per piazze e vie cittadine per il turista che intende assaporare dopo il lungo inverno i profumi pieni della bella stagione che esplode.

Ed è solo la prima proposta che il Comune intende offrire a pugliesi e non per una estate che si annuncia già particolarmente calda sul piano delle manifestazioni in calendario.

Solo pochi giorni fa, il sindaco, Lorenzo Netti, ha annunciato che una delle date estive dei concerti di Anna Oxa è riservata a Sammichele, il prossimo 3 agosto. «A breve – ha dichiarato Netti – annunceremo in modo definitivo gli artisti della Sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino del 28 e 29 settembre prossimi».

Un’estate scoppiettante, dunque, per un’amministrazione comunale che sta puntando molto sull’immagine turistica della città.

Ma tornando alla grande festa di Pasquetta ecco che piazze e stradelle saranno sin dal mattino avvolte dal profumo delle braci accese pronte a celebrare la gustosissima zampina proposta per l’occasione in invitanti panini farciti con le varianti più curiose. Delle vere e proprie aree pic nic saranno allestite in prossimità delle bracerie e delle attività gastronomiche del luogo che, oltre al classico menu in saletta, delizieranno gli avventori con un’offerta low cost di cibo di strada accompagnata da proposte d’intrattenimento musicali che quest’anno incontreranno il consenso anche del pubblico giovanile con il noto dj Skizzo, che animerà il suggestivo giardino del castello Caracciolo. Non mancheranno la musica popolare, i concertini e le situazioni di animazione sparse per l’itinerario tra cui Taranta Fil, U Sciarabal, Giovanni Movimento.

Visite guidate, escursioni, attività sportive, esposizioni artistiche, laboratori ludico didattici, mostre d’auto e moto d’epoca, giochi, gonfiabili, e spettacoli, renderanno sin dal mattino il lunedì dell’angelo una giornata indimenticabile.

Il programma del gusto, oltre al panino con la Zampina, prevede primi piatti, caciocavallo impiccato, panzerotti, dolci, gelati, e tanto altro proposto dai gastronomi senza trascurare i vegetariani.

Tra i luoghi che il turista può apprezzare ecco palazzo Caracciolo, sede del fondatore della comunità, l’ebreo portoghese Miguel Vaaz, conte di Mola e barone di Casamassima, che nel 1617 diede vita alla prima comunità casalina.

Francesco Bonerba, presidente dell’associazione Carboni ardenti e uno degli storici maestri rosticcieri: «Il turista troverà la nostra specialità in prima linea; ci stiamo organizzando sul modello della sagra con tavolini all’aperto, ma anche con il mordi e fuggi rappresentato dal panino con la zampina, sperando che il tempo sia clemente come l’anno scorso. Anche all’ingresso di palazzo Caracciolo i turisti troveranno un piccolo stand con panino e zampina».