Bari, rissa a colpi di bottiglie davanti la stazione: ferito georgiano

BARI - Rissa tra georgiani davanti la stazione di Bari, finisce a bottigliate: un uomo è stato ferito al fianco e al braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad innescare la lite una discussione riguardante la piazza di spaccio: due connazionali georgiani avrebbero iniziato a minacciarsi a vicenda, finché la rissa non è degenerata. Uno dei due ha rotto in testa all'altro una bottiglia e l'avrebbe ferito al fianco e al braccio, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118.