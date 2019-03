Giuseppe Bisogno è il nuovo questore di Bari: viene da Perugia

Il nuovo questore di Bari è Giuseppe Bisogno, che lascia la questura di Perugia e arriva in Puglia per prendere il posto di Carmine Esposito, che si è spostato a Roma. Laureato in Giurisprudenza, dopo essere stato Vicario della Questura di Benevento, Sassari e Napoli, nel 2011 è stato nominato questore di Agrigento. Due anni dopo, nel 2013, viene nominato Direttore del Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che manterrà sino al gennaio 2018, mese in cui è stato nominato questore di Perugia.