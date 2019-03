Monopoli, lancia scrivania contro i medici del pronto soccorso: arrestato 44enne

MONOPOLI - Prima minaccia un medico del pronto soccorso, pretendendo un certificato senza rispettare il suo turno, e poi tenta di picchiare un ortopedico, lanciandogli contro una scrivania: per questo la polizia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un pluripregiudicato monopolitano di 44 anni, resosi responsabile di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, violenza privata e interruzione di pubblico servizio. I Poliziotti del Commissariato di P.S. di Monopoli lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica.

Il 44enne con problemi legati all’uso di alcol, dopo aver aggredito i due medici, è stato bloccato grazie all’intervento di numerosi operatori sanitari, creando scompiglio in tutto l’ospedale e terrorizzando gli utenti dell’ospedale e tutti gli operatori del presidio sanitario.

Già nel mese di febbraio scorso, c'era stata un'altra aggressione a un presidio del Servizio Sanitario, questa volta da parte di un giovane di 31 anni di Monopoli con problemi legati alla droga. La perquisizione nell’abitazione del ragazzo consentiva il sequestro della mazza da baseball utilizzata all’interno del presidio per minacciare i sanitari e di una piccola quantità di droga per uso personale; il ragazzo, oltre a essere stato segnalato alla Prefettura di Bari, è stato deferito all’A.G. in stato di libertà per i reati di minaccia, di violenza privata e di interruzione di pubblico servizio.