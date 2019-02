Traffico in città, Bari è la 139esima nella classifica mondiale

BARI - Nel capoluogo pugliese un autista spreca in media 133 ore della propria giornata bloccato in auto a causa del traffico. Secondo quanto stilato dalla classifica Global Traffic Scorecard pubblicata dalla società di ricerca Inrix prendendo in considerazione i dati del 2018 sulla viabilità e il traffico di 220 città in 38 paesi di sei continenti, Bari si piazza al 139esimo posto a livello mondiale.

Al primo posto dell'elenco di Inrix la capitale della Colombia, Bogotà, seguita subito dopo da Roma: seconda città al mondo per ore sprecate nel traffico. Gli automobilisti colombiani trascorrono negli ingorghi in media 272 ore, mentre quelli romani 254. Per quanto riguarda la classifica delle metropoli più congestionate in Italia, invece, Roma risulta al 10°, mentre Milano risulta al 27° posto. Sul podio di questo elenco Mosca, Istanbul e, ancora, Bogotà. Escluse dalla classifica le megalopoli asiatiche, che sono tra le più trafficate al mondo.

La relazione pubblicata online da Inrix, società fondata nel 2005 che analizza i dati della gestione del traffico attraverso rilevatori stradali, tiene conto di come il traffico stia cambianto nelle 220 città considerate anno dopo anno. Da questa analisi Bari presenta un aumento della congestione pari al + 1%.