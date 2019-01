Io sono Mia: il film sulla Martini oggi e domani al Galleria di Bari

Oggi e domani, lunedì 14 e martedì 15 gennaio, al Multicinema Galleria di Bari sarà proiettato il film "Io sono Mia" (orari 16.15 - 18.30 - 20.40) sulla figura di Mia Martini, artista indimenticabile che nel biopic è interpretata da Serena Rossi. Il film è diretto da Riccardo Donna, e si apre a Sanremo, nel 1989, quando un’esile figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del teatro Ariston. È Mia Martini, al suo rientro sulle scene dopo anni di abbandono: «Sai la gente è strana, prima si odia poi si ama», è la prima strofa della sua nuova canzone, della sua nuova vita. Mimì, in una serrata intervista con Sandra (Lucia Mascino), una giornalista che in realtà a Sanremo vorrebbe incontrare Ray Charles e che considera Mia Martini solo un ripiego, ripercorre la sua vita: gli inizi difficili da bohémienne; il rapporto complesso col padre che, pur amandola, la ostacola fino a farle male; una storia d’amore contrastata che la travolge segnando il suo destino sentimentale; il marchio infamante che le si attacca addosso come la peste condizionando la sua carriera con alti e bassi vertiginosi; il buio, fino alla nuova dimensione di vita più pacificata. Io sono Mia è la storia di una donna appassionata, che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere.