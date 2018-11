Bari, cinghiale solitario a spasso cerca "amici" al San Paolo

BARI - Nuovo avvistamento di cinghiali al quartiere San Paolo di Bari: ecco la foto che immortala un esemplare a spasso per via Francesco Eugenio Silvestri. A postarla sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro è un utente, esasperato dalla continua invasione degli animali che spesso e volentieri sconfinano dal Parco Lama Balice e si riversano sulle strade alla ricerca di cibo causando pericoli e danni ai residenti. «Sindaco ma secondo lei è normale? - scrivono indignati i cittadini - Questo è ciò che accade al San Paolo, noi non possiamo neanche uscire di casa. Ma vuole prendere dei seri provvedimenti, cosa sta aspettando che succeda qualche disgrazia?», tuonano. L'emergenza sembrava essere rientrata e lo stesso sindaco aveva dichiarato che la «situazione era sotto controllo», dopo aver avviato un tavolo di confronto negli uffici della sezione Caccia e pesca del dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con la Prefettura per coordinare un piano integrato di interventi al fine di contrastare il fenomeno della presenza dei cinghiali sul territorio urbano. A quanto pare però, la situazione resta drammatica.