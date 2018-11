Polignano, tornelli e biglietto a 5 euro per le luminarie di Natale Il sondaggio

Da domani e fino al 6 gennaio, Polignano a Mare (Ba) si riempie d'incanto con le magiche luminarie di Natale, che creano uno splendido contrasto sul mare, e sono un'attrazione che da sempre chiama grandi e piccoli. Ma quest'anno c'è una novità, che non farà piacere a tutti: per entrare nel centro storico addobbato ci sono i tornelli e un biglietto di 5 euro che i non residenti dovranno pagare per attraversare stradine e piazzette. Un'iniziativa che non riguarderà chi vive nella cittadina e i turisti che alloggiano in una delle strutture ricettive. Per vedere, quindi, il mercatino, il villaggio di Babbo Natale, le luminarie, la pista di pattinaggio e l'albero più alto di Puglia (18 metri), sarà quindi necessario aprire il portafoglio. E voi siete d'accordo con questa novità? Rispondete al nostro sondaggio.