Tornelli e biglietto d'ingresso per le luci di Natale a Polignano: siete d'accordo?

Arrivano le consuete luminarie a Polignano a Mare (Ba) per il Natale, ma quest'anno c'è una novità: i non residenti per entrare nelle stradine e piazzette del centro storico dovranno pagare un biglietto di 5 euro e attraversare i tornelli. L'iniziativa, stabilita per controllare i flussi di turisti che riempiranno la città per vedere il villaggio di Babbo Natale, le luminarie, la pista di pattinaggio e l'albero più alto di Puglia (18 metri), non riguarderà chi vive a Polignano e chi è ospite di una struttura ricettiva.

E voi siete d'accordo con l'introduzione dei tornelli e del biglietto d'ingresso?