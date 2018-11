Altamura, incendiata la casa di un agente della polizia locale: indagano i cc

BARI - Non si esclude il dolo per l’incendio divampato nella abitazione di un agente della Polizia locale, ad Altamura. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare cosa sia accaduto. In particolare, ha preso fuoco la veranda della casa di campagna dell’agente della Polizia locale e le fiamme si sarebbero propagate anche all’interno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco sarebbe partito da un mezzo a motore parcheggiato davanti all’abitazione dell’agente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.