Monopoli, arrestato borseggiatore 64enne: una «carriera» lunga 42 anni

Se il suo 'curriculum' penale avesse un valore contributivo, sarebbe ricchissimo: un borseggiatore professionista, che 'lavorava' da oltre 40 anni, è stato arrestato ieri a Monopoli (Ba) dalla polizia. Il 64enne A.V., residente a Triggiano, era stato arrestato per la prima volta nel 1976 a Ravenna, poi dopo furti in varie città italiane è finito in manette altre sette volte. Ieri in tarda mattinata nel suo mirino era finito un anziano che aveva prelevato dall'ufficio postale di via Nino Bixio a Monopoli mille euro. Dopo averlo pedinato, l'ha raggiunto all'interno di un palazzo, dove l'anziano doveva pagare le rate del condominio, e l'ha distratto chiedendogli informazioni su un centro analisi. Con un'abile mossa è riuscito a sfilargli le banconote dal giubbotto: l'80enne dopo qualche istante se n'è accorto, ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto ai commercianti della zona. Una guardia giurata non in servizio ha bloccato il borseggiatore, che ha cercato di sviare l'attenzione da lui, ma poi grazie all'intervento di una volante della polizia, è stato scoperto.

Gli agenti hanno poi perquisito l'auto del borseggiatore professionista: hanno trovato 490 euro in contanti, e numerosi cappelli, che probabilmente utilizzava per mimetizzarsi. I mille euro sono stati restituiti all'anziano, il borseggiatore è ai domiciliari.