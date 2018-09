Emiliano: «A Bari il fascismo non passerà», stasera il corteo

«Il fascismo a Bari non passerà». È questo per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), il messaggio che deve lanciare il corteo antifascista che si terrà stasera a Bari, promosso da numerose associazioni dopo l'aggressione di venerdì sera da parte di alcuni militanti di Casa Pound a un gruppo di manifestanti che avevano partecipato al corteo antirazzista 'Mai con Salvini'.

Parlando con i giornalisti a margine di un evento sulla sanità, Emiliano, che parteciperà al corteo, ha detto: «Vedo che ci sono ancora politici irresponsabili che, pur sapendo che parlando da fascisti si rischia di finire nel fascismo, continuano a insistere, utilizzando termini ed evocando metodi ed atmosfere che rischiano di riportare indietro la civiltà umana che peraltro non può sopravvivere nel conflitto e nella guerra. Il fascismo è proprio una malattia che può portare alla dissoluzione del mondo».

Emiliano ha spiegato che «noi faremo tutto quello che sarà necessario fare per spiegare alle giovani generazioni che cosa è stato il fascismo e cosa rischia di essere; per spiegare che il fascismo, oltre che un fenomeno storico, è un atteggiamento perverso dell’umanità nei momenti di crisi di sistema».

«Quando ci sono forti crisi economiche e c'è disagio - ha rilevato Emiliano - la reazione di branco degli esseri umani è quella di pensare che la soluzione stia nel negare la libertà al gruppo stesso, che quindi a quel punto diventa non più democratico». «Ma soprattutto - ha aggiunto - di negarla a tutte le persone con le quali si hanno relazioni. Quindi è un meccanismo che porta strutturalmente al conflitto e alla guerra». «Questo meccanismo antropologico - ha concluso - è super studiato dagli scienziati»