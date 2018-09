Emiliano, il premier Conte ci parlerà di Ilva, Tap e Xylella

BARI - «In occasione dell’inaugurazione della Fiera del Levante si parlerà di Tap e Ilva perché sicuramente ne parlerò io, poi se gli altri dovessero fare orecchie da mercanti, ma onestamente non credo, anzi immagino che il presidente del Consiglio verrà a dirci cosa succede all’Ilva, alla Tap, alla battaglia sulla Xylella e sulle grandi questioni che ci interessano».

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando oggi a Bari con i giornalisti dell’82/ma edizione della Campionaria che sabato prossimo 8 settembre sarà inaugurata dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

Tra i temi indicati da Emiliano c'è anche il reddito di cittadinanza: «In Puglia con il Red siamo stati la prima Regione ad aver messo in piedi un reddito di cittadinanza effettivo e ora vogliamo capire come il Governo intende realizzare la misura, perché nella sostanza - ha aggiunto Emiliano - noi dovremmo cedere la gestione ed io ho l’impressione che stanno sottovalutando la complessità della situazione. Noi stessi nell’organizzare il reddito di cittadinanza pugliese abbiamo trovato difficoltà enormi per poche migliaia di persone e per quello nazionale si parla di milioni di destinatari teorici della misura». «Bisogna organizzarla per bene - ha concluso Emiliano - per evitare che da sostegno diventi un supplizio per le persone e le famiglie in stato di particolare povertà».

IL PRESIDENTE RIMANE UN PUGLIESE - «Il Presidente del Consiglio rimane un pugliese, questo lo rivendico con energia. Penso che Conte rappresenti milioni di pugliesi sparsi per il mondo che si sono fatti strada in maniera trasparente e chiara, senza infingimenti, e che grazie alle loro capacità si sono fatti stimare realizzando risultati straordinari». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando oggi a Bari con i giornalisti del breve tour che tra il 7 e l’8 settembre prossimi porterà il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica (Br), a Bari per il tradizionale intervento nella giornata inaugurale della Fiera del Levante e poi a Bisceglie (Bat) per i progetti digitali di DigithOn.

«L'ultimo Presidente del Consiglio pugliese a inaugurare la Fiera è stato Aldo Moro nel 1975 e la visita del premier Conte per qualche giorno in Puglia io la vivo - ha aggiunto Emiliano - come una compensazione per tutti quei presidenti che in passato non sono venuti».

«Devo ringraziare Conte in modo particolare, ma un pò gli spetta essendo un premier pugliese come Moro e Salandra. Sono grato a Conte e so di certo che - ha concluso - sente il legame con la sua terra di Puglia e con i Monti Dauni (dove è nato nel 1964, a Volturara Appula, in provincia di Foggia, ndr). Per questo dico che il Presidente del Consiglio rimane un pugliese».