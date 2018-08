A Conversano musica e arte con «ConTempo» dal 30 agosto

CONVERSANO - Ha per titolo 'ConTempò il festival che propone arti visive e ricerca musica che si svolgerà a Conversano, nelle vie del centro storico e nel monastero di San Benedetto, dal 30 agosto al 2 settembre.

«Non un semplice festival, ma un contenitore di proposte nuove - ha dichiarato l’organizzatrice Valentina Iacovelli - che non vuole porre limiti alle contaminazioni artistiche e musicali. Un modo nuovo di raccontare il nostro territorio e la sua storicità». Balanescu Quartet, Carolina Bubbico, The Mistic Jungle Tribe e Z.I.P.P.O. sono i nomi degli artisti che compongono la programmazione musicale di ConTempo a cui si legano nomi di artisti contemporanei come Arthur Duff e Michele Giangrande.

Un progetto artistico che è anche un’interpretazione e un’attualizzazione di un ricco tessuto di scambi culturali. Un esempio è Arthur Duff che, dopo aver partecipato a Taranto a Medimex, torna in Puglia per realizzare un’opera site specific, dal titolo «Without bodies», ispirata ad una pala del XVII secolo di Paolo Finoglio, ritrovata nella chiesa di San Benedetto, che rappresenta i santi Benedetto e Biagio. La mostra ConTempo sarà caratterizzata, tra l’altro, dalle opere di Pietro De Scisciolo, dalle video installazioni di Ignazio Fabio Mazzola e dall’opera di Raffaele Vitto. Suggestivo il contesto in cui sarà collocata l’opera di Luciano Redavid Battista: la facciata del Castello Aragonese.

Per le proposte musicali si comincia giovedì 30 agosto con il concerto del quartetto d’archi Balanescu Quartet, in esclusiva nazionale, nel Monastero di San Benedetto, una formazione guidata dal violinista e compositore rumeno Alexander Balanescu. Il sagrato della Cattedrale, farà da sfondo, il giorno 31, a un altro concerto prestigioso quello di Carolina Bubbico. Il primo settembre sarà la volta del gruppo 'The Mistic Jungle Tribè che suonerà nel Monastero di San Benedetto, e infine il giorno 2 nel Monastero di San Benedetto si esibirà Z.I.P.P.O. Dj, nome d’arte di Giuseppe Maffei, Dj a 360 gradi.