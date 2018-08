Ponte di Viale Traiano in arrivo entro 6 mesi

L’appalto prevede 120 giorni contrattuali. Se si considerano gli imprevisti, l’opera dovrebbe essere completata in 6 mesi, a partire dal giorno in cui partono i lavori. Secondo le aspettative dell’assessore comunale ai lavori pubblici, Giuseppe Galasso, il cantiere dovrebbe essere avviato a settembre e chiuso entro il primo semestre del 2019.

L’opera in questione è la nuova passerella pedonale in via Imperatore Traiano che collega i quartieri baresi Japigia e Madonnella.

Decisivo l’incontro tecnico in programma il prossimo 30 agosto per definire gli ultimi dettagli finalizzati alla demolizione e all’avvio dei lavori.

Entriamo ora nel dettaglio della nuova passerella.

La vecchia costruzione in cemento armato precompresso si trasformerà in una struttura d’acciaio con solo le fondazioni in cemento armato. Le scale, sostenute da colonne tubolari ancorate per mezzo di piastre e tirafondi alla fondazione, anchesse in cemento, si svilupperanno per un’altezza totale di circa 7,30 metri. Le rampe avranno una larghezza pari a 170 cm, con pedata da 30 cm e alzata di 15. I pianerottoli di riposo saranno lunghi 150 cm.

La passerella, realizzata con una struttura tubolare tralicciata, si estenderà per 15,40 metri, con una larghezza di 1,60 metri. Sarà dotata di protezioni di lamiera d’acciaio cieca di 1,5 mm di spessore e rete di protezione in acciaio, per un’altezza pari a 2 metri e rete anti sormonto di 50 cm. La passerella, inoltre, sarà dotata di un muro di protezione, dal lato di via Imperatore Traiano, in quanto vicina ai pilastri di sostegno alla linea ferroviaria.

I lavori, dell’importo complessivo di 415mila euro sono finanziati con risorse del Municipio I.

«E’ un’opera che attendeva la sostituzione da molti anni con un’altra più moderna – spiega l’assessore Giuseppe Galasso - siamo riusciti a portare a termine questo progetto non facile da approvare dalle Ferrovie. Si lavorerà soprattutto di notte. Poiché non si possono interrompere le linee e il collegamento ferroviario per Lecce, sarà necessario adeguare l’organizzazione del cantiere ai ritmi e agli orari ferroviari».

«E’ prevista una forchetta oraria di circa 5 ore – aggiunge Galasso - che verrà utilizzata nel migliore dei modi. La passerella cambia completamente forma. L’attuale opera in cemento armato verrà sostituita con una passerella realizzata interamente in acciaio. Le fondazioni eseguite in opera saranno in cemento armato, ma sarà un nuovo ponte più snello e leggermente più alto, non percettibile dall’occhio umano, così come stabilisce la nuova normativa che prevede una variazione della distanza tra i binari e le passerelle sovrastanti aumentata di 30/40 centimetri rispetto al passato. Infine, abbiamo optato per la soluzione della struttura in acciaio perché permetterà la realizzazione in opera all’esterno per poi assemblarla direttamente sul posto, riducendo al minimo i tempi di esecuzione dei lavori, e in particolare il disagio dei cittadini che si priveranno di questo passaggio pedonale per alcune settimane».

Dopo la riunione del 30 agosto si procederà, dunque, con le opere di demolizione che dureranno circa un mese. Poi si darà il via agli scavi per le nuove fondazioni di sostegno della struttura. In ultimo sarà assemblata la nuova passerella, prodotta in altra sede, e i lavori di dettaglio.

«Questi lavori sono fondamentali per i residenti di Japigia e Madonnella ma anche per tutti coloro che, per diversi motivi, devono attraversare i binari per recarsi da una parte all’altra del Municipio - ha commentato la presidente del Municipio I, Micaela Paparella - la passerella è un’importante strumento di ricucitura, urbana e sociale, tra due quartieri molto popolati del territorio, che abbiamo riconosciuto sin dal nostro insediamento nel 2014, visto che il finanziamento dei lavori è stato il primo atto del Consiglio municipale. Per questo chiedo ai cittadini, che ringrazio sin d’ora, di avere pazienza per l’interdizione del passaggio e gli eventuali disagi che il cantiere potrebbe comportare».