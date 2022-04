Il Bari scende in campo per la SuperCoppa di C con Sudtirol

BARI - Appena smaltita la gioia per la festa promozione di domenica scorsa, il Bari tornerà in campo sabato prossimo al San Nicola per la prima gara della SuperCoppa di Serie C: i biancorossi di Michele Mignani sfideranno nella prima partita del minitorneo il Sudtirol. La sfida inizierà alle 16,30. In caso di vittoria Antenucci e compagni saranno impegnati contro il Modena in trasferta sabato 14 maggio; se dovessero pareggiare o perdere con il club altoatesino, la gara contro gli emiliani si giocherà, sempre in trasferta, sabato 7 maggio.