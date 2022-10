Nel 2023 torna SailGp: è già in calendario la «due giorni» di Taranto

Sail Gp torna a Taranto. La seconda tappa della kermesse 2023 - 2024 si svolgerà nel capoluogo ionico, il 23 e il 24 settembre del prossimo anno.

Ma di cosa si tratta? Forse, vale la pena di ricordarlo anche se Taranto ha già ospitato questa manifestazione. È una competizione velica di caratura mondiale, che pur essendo soltanto alla sua terza edizione (la quarta sarà quella che inizierà nel 2023) è già particolarmente importante. Il ricco montepremi, l’organizzazione di lusso (c’è anche Russell Coutts) e la spettacolarità dei vari eventi, infatti, lo hanno reso uno degli appuntamenti più apprezzati da parte dei big di questo sport.

Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse. E, in genere, chi sono i partecipanti? Si sta parlando di alcuni dei migliori velisti al mondo e che il grande pubblico ha imparato a conoscere proprio durante la Coppa America, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il neozelandese Peter Burling ha vinto due America’s Cup consecutive al timone di Team New Zealand: i due sigilli nel 2017 e nel 2021 lo hanno reso il più giovane timoniere di sempre a imporsi in questa competizione. Il 30enne nativo di Tauranga ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 tra i 49er e in questa stessa specialità ha conquistato ben sei titoli mondiali. Il ribattezzato Pistol Pete, ad esempio, ha guidato la Nuova Zelanda nella seconda edizione del Sail Gp.

Sul fronte più politico, proprio ieri mattina, durante i lavori consiliari dall’opposizione, Massimo Battista e Luigi Abbate hanno dichiarato, in due interventi diversi, che «non vorremmo che il Comune spendesse di nuovo 3,5 milioni di euro per un’iniziativa simile». Che, invece, è stata difesa «per il ritorno economico che ha avuto» da Giuseppe Fiusco (Misto).