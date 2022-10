Tennis, ad Andria torna il torneo Atp «Castel del Monte»

ANDRIA - Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sono solo alcuni dei nomi più importanti a livello mondiale che hanno calcato i campi di gioco di Andria. Il top del tennis internazionale è partito dalla sesta provincia pugliese, prima di spiccare il volo ed entrare di diritto nel gruppo dei tennisti più forti del pianeta.

Con questa prospettiva e con un grande bagaglio di attese, speranze ed emozioni, torna il torneo Atp «Castel del Monte», dopo una pausa di tre anni. Andria torna ad ospitare una competizione internazionale, affidandosi come sempre alle sapienti mani del direttore tecnico Vincenzo Ormas. Dal 20 al 27 novembre, infatti, torna il challenger Atp di Andria nel formato indoor, con un montepremi da 45mila euro.

Il covid e la caratteristica delle gare al chiuso hanno imposto uno stop di tre anni, a causa delle numerose restrizioni. Adesso si riparte con lo stesso spirito che ha portato Andria tra i tornei più importanti della nazione e del continente. La data e il terreno veloce hanno fatto di questa competizione tra le più ricercate, perché arriva in chiusura di stagione, in vista dell’inizio del prossimo anno, che partirà con gli Australian Open. Fondamentale, quindi, per diversi tennisti fare punti utili per poter partecipare al primo Slam del 2023. L’ultima edizione del torneo andriese risale al 2018, e a vincerla è stato il francese Ugo Humbert, che riuscì a superare in finale l’italiano Filippo Baldi. Per Humbert fu il primo challenger vinto che gli ha permesso di arrivare fino al numero 25 nella classifica mondiale.

Quella di quest’anno sarà la settima edizione dell’«Atp Castel del Monte», che nel palmares vanta anche un nome italiano, quando nel 2016 Vanni riuscì a prevalere su un giovane Berrettini in finale. Tre saranno i campi di gioco, con il Palasport di viale Germania che sarà sempre il campo centrale, dove si svolgeranno le sfide più importanti. Proprio la struttura andriese ha anche ospitato tremila spettatori durante le finali del passato e si prepara ad accogliere appassionati e curiosi pugliesi ma anche delle regioni limitrofe.

Come sempre ci sarà il supporto della Federazione Italiana, perché questi tornei sono un ottimo banco di prova per le nuove leve del tennis italiano. Non è un caso se da questo Atp, sono passati diversi nomi rilevanti che adesso brillano nel firmamento del tennis mondiale. Ci si aspetta una entry list molto interessante, così come ci si augura la partecipazione di tanta gente. Il torneo di Andria va a chiudere un’annata molto importante per la Puglia tennistica, che ha visto anche il challenger Atp di Barletta ad aprile e il Wta di Bari lo scorso settembre. Tutta da gustare questa settima edizione del «Castel del Monte», per scoprire qualche altra nuova promessa del tennis mondiale.