Street art, a Bari vecchia appare la Monnalisa in smoking e papillon

BARI - Il sorriso e lo sguardo sornione sono quelli della Gioconda, ma la mise è tutt'altro che in stile rinascimentale. A Bari vecchia, sotto un arco della strada Teresa dei Maschi ecco che compare la Monnalisa in giacca e papillon: una versione androgina molto diversa da quella del capolavoro di Leonardo Da Vinci che però sta facendo incetta di like sui social.