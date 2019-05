Bari, è partito il primo ciak di Verdone in via Crisanzio

BARI - Sono cominciate ieri sera, in via Crisanzio a Bari, davanti alla facoltà di Giurisprudenza, le riprese del nuovo film di Carlo Verdone «Si vive una volta sola». Il regista e attore romano ha scelto Bari come location per il suo lungometraggio dopo aver compiuto un sopralluogo con il sindaco Antonio Decaro ai primi di aprile. Fin dal tardo pomeriggio in zona si sono visti camion e macchinari, oltre a un cestello elevato fino ai piani alti dell’edificio. Nel cast Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.