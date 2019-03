Teatro Petruzzelli, arriva «La Valchiria» di Wagner in scena dal 10 al 16 aprile

BARI - In arrivo al Teatro Petruzzelli una delle opere più note della tetralogia de "L'anello del Nibelungo": la Valchiria firmata dal genio di Richard Wagner. Dal 10 al 16 aprile andrà in scena a Bari. Un’occasione unica per riscoprire le melodie esaltanti che hanno ispirato molte saghe letterarie. A firmare la regia del nuovo allestimento del Petruzzelli (dall’idea originale del 2009, quando l’opera andò in scena in un capannone della Fiera del Levante per il ritardo nell’inaugurazione del Petruzzelli restaurato) è Walter Pagliaro, mentre sul podio dell’Orchestra del teatro ci sarà Stefan Anton Reck, bacchetta wagneriana molto apprezzata in ambito internazionale, maestro del Coro del Teatro Fabrizio Cassi. A firmare le scene e i costumi Luigi Perego.

La Valchiria è il secondo dei quattro drammi musicali che con L’oro del Reno (Das Rheingold), Sigfrido (Siegfried) e Il crepuscolo degli dei (Götterdämmerung) narra le vicende della lotta per il potere e la ricchezza tra dei, uomini e giganti rappresentata dalle contese per conquistare un anello magico forgiato con l’ambizione di dominare il mondo. La tensione psicologica, l’introspezione dei sentimenti e le complesse sfaccettature dei protagonisti trovano una declinazione ideale nelle melodie wagneriane. L’opera fu rappresentata per la prima volta il 26 giugno del 1870 al Teatro Nazionale di Monaco di Baviera.



Il cast dell’allestimento barese comprende Christian Elsner (Siegmund nelle recite del 10, 12, 14, 16 aprile), Lars Cleveman (Siegmund 11 e 13 aprile), Albert Dohmen (Hunding 10, 12, 14, 16 aprile), Ramaz Chikviladze (Hunding 11 e 13 aprile), Thomas Gazheli (Wotan 10, 12, 14, 16 aprile), Robert Bork (Wotan 11 e 13 aprile), Michaela Kaune (Sieglinde 10, 12, 14, 16 aprile), Charlotta Larsson (Sieglinde 11 e 13 aprile), Maida Hundeling (Brünnhilde 10, 12, 14, 16 aprile), Catherine Hunold (Brünnhilde 11 e 13 aprile), Michelle Breedt (Fricka), Betsy Horne (Gerhilde), Evgenia Vukkert (Ortlinde) Alexandra Yangel (Waltraute), Laura Nykänen (Schwertleite), Talia Or (Helmvige), Julia Faylenbogen (Seigrune), Niina Keitel (Seigrune), Alexandra Ionis (Rossweisse).

La prima è per mercoledì 10 aprile alle ore 19, con repliche giovedì 11 e venerdì 12 alle 19, sabato 13, domenica 14 e martedì 16 aprile alle 18. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Petruzzelli (aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19) e on line su www.vivaticket.it. Informazioni: 080.975.28.10, oppure www.fondazionepetruzzelli.it.