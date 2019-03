Sannicandro di Bari, ecco i pentoloni di ceci per festeggiare San Giuseppe

BARI - Quintali di ceci, fave e cicerchie messi a cuocere per i festeggiamenti di San Giuseppe, che a Sannicandro sono cominciati il 16 marzo e termineranno sabato prossimo, 30. Ieri, con il sostegno del Comune, la serata clou nella zona del Castello, dove sono stati distribuiti gratuitamente migliaia di piatti fumanti con bicchiere di vino ai residenti e ai forestieri. In più, musica e allegria per recuperare il senso delle tradizioni.