Powerchair Football, a Bari nasce la seconda squadra in Italia di calcio in carrozzina

Si chiama Powerchair Football, è il calcio in carrozzina elettrica ed è approdato in Italia: la prima squadra pugliese (seconda in tutto lo Stato) è nata a Bari, grazie all'Asd Oltre Sport. Il battesimo sportivo sarà domenica 11 novembre alle 15.30 al Palacarrassi (via Turati), contro la terza squadra italiana in ordine di 'età', la Power Albatros Basilicata.

Un evento a 360 gradi perché la società metterà a disposizione i propri tecnici e il materiale per far provare gratuitamente il gioco a chiunque abbia una disabilità fisica. L’obiettivo è infatti far conoscere questo sport, e tutti i vantaggi fisici e psicologici annessi. Il presidente dell’Oltre Sport, Francesco Manfredi, ha dichiarato che «molti sport possono essere praticati da persone con disabilità: ma non tutte le disabilità possono accedere ai vari tipi di discipline sportive. Molte persone non hanno la capacità fisica per muoversi in autonomia, seppur con protesi o carrozzine particolari: potenziali atleti, con tanto spirito di sano agonismo, che però possono svolgere attività sportiva su carrozzine elettriche comandate da joystick, come avviene nell’hockey e ora, appunto, nel calcio».

Il calcio in carrozzina nasce in particolare per atleti con disabilità con capacità e potenza fisica ridotta dovuta ad esempio a malattie neuromuscolari come la distrofia muscolare, l’amiotrofia spinale (SMA), o altre patologie come l’osteogenesi imperfetta.