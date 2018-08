Nuovi semafori in alluminio in città: ce n'è anche uno biancorosso

Bari sperimenta nuovi semafori in alluminio: è quanto rende noto l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso. Questa mattina, infatti, sono stati montati nuovi modelli di lanterne semaforiche su corso De Gasperi, all'angolo con via Carducci e via Vassallo. «Per qualche mese testeremo delle nuove tipologie di semafori che si mostrano più affidabili di quelli attualmente in uso - ha commentato Galasso - i semafori individuati per questa sperimentazione sono lanterne in alluminio, di cui un modello verniciato bicolore in bianco e rosso, in omaggio ai colori della città, e uno più classico, di colore grigio. La scelta dell’alluminio è motivata dai minori costi di manutenzione rispetto alla plastica e dalla maggiore durabilità, oltre che da un’estetica più gradevole. Quanto alle economie, le lanterne in alluminio costano lievemente di più ma si tratta di un costo che viene ammortizzato nel tempo da una migliore prestazione. Nel corso di questi anni abbiamo osservato, infatti, che col passare del tempo le lanterne tradizionali hanno mostrato una certa fragilità, con conseguenti episodi di rottura, e una facilità di rotazione in caso di venti particolarmente forti, fenomeni per cui spesso siamo costretti a richiedere interventi di manutenzione».