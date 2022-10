«13 borghi da scoprire»: la JV Tempa Rossa promuove il turismo con una guida sui comuni della Concessione Gorgoglione

Un omaggio alla Basilicata attraverso la valorizzazione di alcuni incantevoli angoli del territorio. Una guida ai luoghi da scoprire e visitare, destinata sia al turista in viaggio tra le bellezze della regione che agli stessi lucani. Si intitola «13 borghi da scoprire» il booklet di 32 pagine realizzato su iniziativa della JV Tempa Rossa (TotalEnergies EP Italia, Shell E&P Italia e Mitsui E&P Italia B). La guida, ricca di immagini scattate da fotografi locali e testi a cura di Maria Teresa Merlino, racconta al lettore veri e propri gioielli nascosti della Basilicata con cenni a storia, cultura e tradizioni dei 13 borghi della Concessione Gorgoglione.

Un’utile guida - disponibile sul sito internet di TotalEnergies EP Italia e distribuita nei 13 Comuni in prossimità del Natale - anche per i tanti lucani residenti fuori regione che, durante le festività di fine anno, tornano in Basilicata.

«13 borghi da scoprire»: un piccolo ma concreto contributo della Joint Venture Tempa Rossa allo sviluppo turistico del territorio in cui opera.

Per scaricare e leggere il booklet clicca qui: 13 borghi da scoprire - TotalEnergies EP Italia.