La brindisina Maria Chiara Stomati racconta in musica i suoi «Strati»

È uscito su tutte le piattaforme digitali Strati, il primo EP della giovane cantautrice pugliese Maria Chiara Stomati, contenente alcuni singoli già usciti nel 2020, “Respira”, “ProfondaMente Vuota”, e brani inediti, “Magnesio”, “Narciso” e “Strati”, che dà il nome al progetto.

Il tema del progetto è ben interpretato nella copertina, realizzata dall’artista brindisino Diego Quarta: ciascuno è la somma delle sue “interazioni” con fatti e persone della propria storia, perché ogni interazione ci contamina un po', definendoci. Così, uno strato alla volta, emerge più chiaramente chi siamo ma, allo stesso tempo, dobbiamo tornare a riconoscerci, in un equilibrio personale sempre nuovo. Un disco profondamente pop che strizza l’occhio a diverse sonorità, dal rock alla dub music, passando dal samba al soul.

Maria Chiara Stomati, brindisina d’origine, è ingegnere elettronica, da sempre grande appassionata di musica. Trentasettenne, suona pianoforte, chitarra e basso da autodidatta; studia canto pop da due anni. È dall’amicizia con Gaetano Marinelli (Dezebra), noto produttore e autore marchigiano dell’etichetta indipendente Gorilla dischi, che nasce la sfida di cimentarsi sul terreno del cantautorato: inizia così quello che per Maria Chiara è un viaggio, dentro se stessa innanzitutto e poi nella bellezza delle parole e delle note. Il suo desiderio è che il viaggio continui e che emozioni chiunque vorrà farne parte, così come emoziona lei per prima.

