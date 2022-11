«Dentro lei che dorme», nuovo singolo per il salentino Marco Ancona

Dopo il successo de “La rivoluzione” (appena premiata al Roma Videoclip Indie), quarta attesissima uscita per il progetto solista di Marco Ancona con il nuovo singolo “Dentro lei che dorme”, prodotto dallo stesso Marco Ancona per NOS Records e con distribuzione Believe, disponibile su Spotify e su tutti i digital stores dal 10 novembre 2022.

Tra chitarre taglienti, immagini visionarie, dialoghi tormentati, romanticismo e blasfemia, “Dentro lei che dorme” è la cosciente presa d’atto di un temporaneo stato di alienazione dato da una lontananza forzata, dove il ricordo sostituisce amaramente una presenza impossibile da recuperare. Il singolo sarà seguito da un videoclip ufficiale e anticipa di qualche mese la prossima uscita discografica sulla lunga distanza del progetto solista di Ancona.

Marco Ancona è tra gli artisti salentini più noti nella scena underground nazionale. Attivo dalla seconda metà degli anni Novanta, ha dato vita a Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona, Fonokit, tutti e tre progetti molto apprezzati dalla critica e premiati dal pubblico, con i quali ha pubblicato diversi lavori discografici e tenuto innumerevoli concerti. Tantissime sono anche le collaborazioni con vari artisti della scena italiana: a oggi Marco Ancona compare su più di 60 pubblicazioni nelle vesti di cantante, autore, strumentista e produttore.