«Mai mai», tutta l'energia del rap nel terzo singolo del pugliese Erasmo

Last Floor Studio presenta «Mai Mai», terzo singolo del giovanissimo artista pugliese Erasmo disponibile in radio e sugli stores digitali dal 14 ottobre, un rap cantautorale incalzante e energico caratterizzato da un ritornello esplosivo che non si schioda dalla testa. «È il terzo singolo che presento al pubblico e allo stesso tempo la terza canzone che ho scritto dopo aver deciso di scrivere il mio primo album. È la canzone più carismatica ed energica all’interno dell’album. L’idea è nata per caso: ero lì che la canticchiavo tra me e me e quando ho visto che la melodia non andava più via dalla testa, ho preso la chitarra e ho cominciato a suonare e a scrivere quello che cantavo. In un’ora o due era nata ‘Mai Mai’», così dichiara Erasmo.

«Mi chiamo Erasmo e sono un ragazzo intraprendente; non mi sarei mai descritto così prima di cominciare questo percorso artistico che in qualche modo mi ha insegnato la perseveranza. Vengo dal mare; sono molto attaccato sentimentalmente alla Puglia dove sono nato e cresciuto, anche se penso che sia più importante dove vai piuttosto che da dove vieni. Come persona mi sento semplicemente complicato, o incasinato, tanto che l'album mi descrive esattamente per come sono; invece come artista, mi sento come se tutto questo casino avesse un senso. Come se alla fine, tutto avesse un ordine interno. Siamo io, una chitarra, una stanza e tanta fantasia, tutto è cominciato così. Amo il rap, ma volevo sperimentare qualcosa che fosse diverso , che fosse suonato, che fosse pieno di musica, di strumenti, di voci».

Erasmo, 23 anni, presenta un‘idea diversa di “rappare” accompagnato da chitarre, strumenti analogici e suoni digitali che rendono questo insieme curioso e interessante. Un percorso che comincia con il singolo “Influencer” e porterà all’album di esordio prodotto inizialmente da solista e dopo completato con la collaborazione dello studio di produzione musicale Last Floor Studio (San Michele Salentino).