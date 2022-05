Gianna Nannini a Bari: «Sul palco con Laband un’esplosione rock»

Farà tappa al TeatroTeam di Bari domani, mercoledì 18 maggio, il tour di Gianna Nannini, che è tornata sui palchi di tutta Italia insieme a Laband, formazione composta da Davide Tagliapietra alle chitarre (che cura anche la direzione musicale), Christian Riganò alle tastiere, Steve Barney alla batteria e Milton McDonald alle chitarre. La rocker toscana presenta un concerto che alterna momenti elettrici e momenti acustici, con una scaletta che comprende i brani più recenti come «La Differenza» e «Motivo», estratti dall'ultimo omonimo album «La Differenza», e le celebri hit che hanno segnato la sua carriera pluridecennale, da «Sei nell'anima» a «Bello e impossibile», passando per «Fotoromanza», «Meravigliosa creatura», «America» e molte altre.

«È meraviglioso ritornare a vivere con voi in concerto – ha raccontato Gianna Nannini alla stampa – ringrazio tutto il mio pubblico e la sua pazienza. Ritornare a suonare in presenza è il più grande regalo per me e la mia band, dopo gli ultimi due anni che ci hanno impedito di vivere queste emozioni». Ha parole di stima soprattutto nei confronti di questa superband che la accompagna: «Sono una rara eccellenza, che darà valore al mio rock. La band in teatro è qualcosa di esplosivo, mi sento felice insieme a loro, siamo pronti a regalarvi un'esplosione di musica». Gianna Nannini ha raccontato poi di essere al lavoro per il nuovo album: «Sono sempre all'inizio della mia strada, curiosa di ciò che può accadere nella musica, che è come un'avventura, tuffarsi nel buio per andare a pescare qualcosa che il tuo orecchio recepisce dal silenzio. È importante in questo momento pensare al futuro, basta stare davanti alla televisione! Bisogna andare ai concerti e condividere il caos che la musica sa tirare fuori»

Il tour che domani fa tappa a Bari ha all'interno, il 28 maggio, una data imperdibile allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nella Toscana della rocker. Un concerto in cui Gianna Nannini sarà accompagnata sul palco da amici e colleghi: Loredana Bertè, Carmen Consoli, Litfiba, Coez, Ariete, Enrico Nigiotti, Rosa Chemical e Speranza. «Una grande festa rock – commenta – in cui riscriveremo la storia della musica. Ho invitato amici e artisti che stimo, con cui ho condiviso momenti indimenticabili della mia carriera. Sarà bello festeggiare».